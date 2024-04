eSIM Maya Mobile per viaggiare ovunque nel mondo in 5G

Se stai pianificando una vacanza all’estero e non sai a quale operatore affidarti per chiamare e navigare online, ti segnaliamo la eSIM di Maya Mobile. Rispetto alla concorrenza si distingue per l’offerta completa dal punto di vista delle nazioni in cui è possibile usarla, in aggiunta alla semplicità d’uso e alla connettività 5G disponibile negli Stati Uniti d’America, in Europa, Asia, Emirati Arabi, Australia e Nuova Zelanda.

Puoi attivare la eSIM di Maya Mobile in meno di 5 minuti tramite questa pagina. L’installazione e l’attivazione del servizio è semplice e veloce, grazie alla procedura semplificata e all’invio del QR Code al tuo indirizzo e-mail. Hai l’opportunità di scegliere uno dei qualsiasi piani illimitati o prepagati disponibili, a patto che il tuo dispositivo sia ovviamente compatibile con la eSIM.

Come attivare il servizio di eSIM Maya Mobile in meno di 5 minuti

Innanzitutto collegati alla pagina dei piani eSIM di Maya Mobile, quindi scegli il Paese della tua vacanza sotto l’intestazione Popular eSIM Plan. Nella nuova pagina che si apre scegli la durata del piano tra 5, 10, 15 e 30 giorni, per poi scegliere il piano illimitato o prepagato tra quelli a disposizione.

Una volta che hai compiuto la tua scelta, fai clic sul pulsante Activate NOW. In seguito conferma la data di attivazione della eSIM (che di solito coincide con quella del volo aereo), scegli se aggiungere o meno il rinnovo automatico, dopodiché premi sul pulsante Review and pay per riguardare la panoramica dell’eSIM scelta e completare il pagamento.

Vai alla pagina di Maya Mobile per scegliere il piano eSIM che più ti interessa e concludi l’attivazione in pochi minuti.