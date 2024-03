Ethereum, la decisione finale sugli ETF a maggio? Intanto le previsioni di prezzo sono rosee

Dopo il successo degli ETF su Bitcoin, la cui approvazione da parte della SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti risale a inizio anno, gli occhi sono ora puntati sul via libera agli ETF su Ethereum. Il primo appuntamento si è concluso con un rinvio della scelta, fatto questo che non ha sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori, tanto da avere la convinzione che la scelta finale verrà presa soltanto a maggio, quando la Commissione dovrà prendere obbligatoriamente una decisione.

In tutto questo, le previsioni di prezzo sulla seconda criptovaluta a più alta capitalizzazione dietro Bitcoin sono rosee, a conferma dell'ottimo periodo attraversato dall'intero settore crypto.

Le previsioni di prezzo su Ethereum: entro il 2030 potrebbe raggiungere la quotazione record di 20.000 dollari

Come detto, le ultime previsioni di prezzo su Ethereum sono luminose. Secondo Forbes Advisor, che nel suo approfondimento cita Cryptonewz, già entro la fine del mese di marzo ETH potrebbe raggiungere la quotazione record di oltre 4.000 dollari, fino a toccare i 5.000 dollari entro la fine del 2024.

Per il prossimo anno, invece, le previsioni suggeriscono che Ethereum possa arrivare fino a un livello massimo di 6.500 dollari, mantenendo nel corso del 2025 una media di circa 5.500 dollari, con un minimo di 4.500 dollari.

Quotazione ancora maggiore prevista entro il 2030, quando il valore di un ETH potrebbe toccare la cifra record pari a 20.500 dollari.

Al netto di tutto ciò, le persone che scelgono di iniziare a investire nel mercato delle criptovalute dovrebbero puntare su una piattaforma prima di tutto affidabile, trasparente e facile da utilizzare.