eToro: piattaforma sicura e affidabile

Se ti sei avvicinato al mercato delle criptovalute dopo il recente exploit del settore, trascinato dai continui record di Bitcoin, e stai valutando l’iscrizione a una piattaforma sicura e affidabile, ti segnaliamo la presenza di eToro, punto di riferimento in Italia e all’estero con una community di oltre 30 milioni di utenti.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano un’esperienza ultra-decennale, funzionalità esclusive come il CopyTrading, e le risorse gratuite dell’Academy con cui imparare a muovere i primi passi nel trading crypto. Puoi provare gratis l’esperienza di eToro registrandoti tramite questa pagina.

Perché scegliere eToro per acquistare, vendere e gestire criptovalute

La community di eToro non è un concetto soltanto di numeri, ma sta alla base dell’idea di social trading, un luogo cioè dove le persone possono scambiarsi informazioni, pareri personali e strategie da adottare in merito a un determinato argomento. Da qui nasce anche il Copy Trading, una delle funzionalità più note della piattaforma, che consente a chiunque di copiare (letteralmente) i portafogli e le mosse dei top trader.

Ad ogni modo, tornando alla questione prettamente numerica, è innegabile come il traguardo di 30 milioni di iscritti inviti a una riflessione più ampia: perché così tante persone hanno scelto eToro in questi anni? Il concetto chiave risiede nella fiducia: fiducia in un broker attivo nel settore dal 2007, fiducia in una piattaforma che fa della trasparenza una delle sue armi migliori, fiducia in un nuovo paradigma che ha aperto a tutti le porte del trading.

A livello poi di sicurezza, c’è la garanzia che i fondi siano al sicuro anche in caso di un eventuale fallimento di eToro (probabilità ad oggi molto remota), dal momento che sono tenuti in un account separato. Pollice in alto anche per gli standard di sicurezza adottati dalla piattaforma, al fine di proteggere sia i fondi che i dati personali dei propri utenti.

A questa pagina puoi registrare un account eToro gratuito, in modo da provare l’esperienza offerta da una delle principali piattaforme di criptovalute disponibili in Italia.