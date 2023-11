Excel senza più segreti con questo corso di Udemy (nuova offerta)

Soprattutto all’inizio, Microsoft Excel – il programma dedicato alla creazione e gestione dei fogli elettronici – può risultare difficile da usare. È altrettanto vero, però, che sempre più aziende richiedono ai nuovi dipendenti una conoscenza almeno basilare di questo programma. La soluzione? Il corso di Udemy “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”, che grazie all’offerta di oggi dedicata ai nuovi studenti può essere tuo a soli 14,99€ invece di 79,99€.

“Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” è uno dei migliori corsi di Udemy per imparare a usare Excel. Con un unico corso, gli utenti apprenderanno tutto ciò che è necessario sapere per lavorare in maniera più efficiente con il celebre programma di Microsoft.

Impara Excel dalle basi fino al livello avanzato con questo corso di Udemy

Il corso per Excel creato da Massimo Zucchi figura tra i best seller di Udemy, con oltre 45.000 studenti, più di 16.000 recensioni e una media voto altissima (pari a 4,6). Inclusi nel prezzo il certificato di completamento, l’accesso illimitato al corso completo, 116 risorse scaricabili, 2 articoli e 20 ore di video on-demand, per un totale di 214 lezioni.

Gli studenti di questo corso raggiungeranno un livello di conoscenza avanzato, saranno in grado di effettuare analisi di database complessi, ottimizzare e rendere più efficiente il loro lavoro e produrre report professionali più velocemente. Inoltre, disporranno di un set di esercizi in costante aggiornamento.

Puoi attivare il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato” a soli 14,99€ invece di 79,99€, approfittando dell’offerta dedicata ai nuovi studenti: tutto quello che devi fare è premere sul pulsante Fai clic per riscattare in alto a destra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.