ExpressVPN: 4 mesi gratis e protezione online da 0,17€ al giorno

Il fornitore VPN ExpressVPN ha lanciato una nuova offerta sul piano della durata di due anni: 4,87 euro al mese invece di 12,63 euro (l’equivalente di 0,17 euro al giorno), con 4 mesi extra in omaggio e una eSIM da 5 Giga gratis del servizio holiday.com. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Server dislocati in 105 Paesi diversi nel mondo, una velocità di connessione superiore alla media grazie ad un protocollo VPN proprietario, funzionalità premium per una migliore vita digitale e privacy di livello avanzato: questi i principali punti di forza di ExpressVPN, che offre la possibilità di collegare fino a otto dispositivi in contemporanea con un singolo abbonamento.

L’ultima offerta di ExpressVPN

Due anni di VPN con un prezzo di 0,17 euro al giorno: è quanto prevede l’ultima offerta del fornitore ExpressVPN, che rende ancora più vantaggiosa la promozione in corso regalando quattro mesi di servizio aggiuntivi. Quella attuale è una delle migliori offerte di sempre del popolare fornitore VPN.

Sono diversi i suoi principali punti di forza, tra cui i server in 105 Paesi con la possibilità di cambiare dunque il proprio indirizzo IP scegliendo tra un alto numero di posizioni diverse in tutto il mondo, dalla Cambogia per esempio al Canada. Si tratta di un aspetto chiave in particolare per quanti hanno la necessità di guardare i propri contenuti preferiti in streaming anche dall’estero, evitando così le restrizioni geografiche.

Sempre per quanto riguarda l’esperienza streaming, un altro punto a favore di ExpressVPN è la velocità di connessione. Gran parte del merito lo si deve alla velocità e all’affidabilità di livello superiore di Lightway, il protocollo VPN pionieristico del fornitore VPN. C’è poi tutto un discorso legato alla sicurezza online e alla privacy: il fornitore VPN in questione garantisce sotto questo aspetto la massima priorità, garantendo che nessuno può vedere il traffico online dei suoi utenti, nemmeno chi lavora dietro le quinte.