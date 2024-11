ExpressVPN al prezzo più basso e 6 mesi gratis per il Black Friday

A sorpresa ExpressVPN si unisce alle offerte del Black Friday proponendo il piano di due anni a 4,99 dollari al mese, con in più 6 mesi extra in regalo. La promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con la VPN di ExpressVPN si ottiene una connessione veloce e affidabile, grazie all’utilizzo del protocollo proprietario Lightway. Un altro punto di forza del servizio sono i server in più di 100 Paesi, dal Canada alla Cambogia, per offrire la più ampia disponibilità di contenuti possibile. Ci sono poi funzionalità aggiuntive come il blocco degli annunci pubblicitari e il gestore di password.

L’offerta del Black Friday con 6 mesi extra gratis è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

ExpressVPN in offerta al prezzo più basso dell’anno per il Black Friday

In occasione della settimana del Black Friday, il piano di due anni di ExpressVPN (tramite il codice promo BLACKFRIDAY24) è in sconto del 61%. Questo permette di attivare il servizio VPN al prezzo di 4,99 dollari, risparmiando di fatto 8 dollari al mese per i primi 24 mesi. Sempre a proposito dell’offerta, confermiamo che il codice sconto BLACKFRIDAY24 viene applicato in automatico una volta aggiunto il piano al carrello.

Il servizio di rete privata virtuale ExpressVPN include un gestore di password che memorizza le credenziali utilizzate per accedere ai siti web, la funzionalità Threat Manager che blocca il tracciamento dei dati quando si naviga online, più la rimozione degli annunci pubblicitari.

Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, i dati degli utenti sono protetti dalla crittografia AES a 256 bit e non vengono salvati su un hard disk, grazie all’utilizzo della tecnologia TrustedServer. A questo si aggiunge infine la politica di no-log, con la certezza che i dati relativi alle attività web non vengano condivisi né venduti.

La promo in corso è valida per un periodo di tempo limitato: maggiori dettagli su questa pagina del sito ExpressVPN.