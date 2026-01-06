ExpressVPN dà il benvenuto al 2026 con sconti fino al 79%

La promozione Hello 2026 prevede sconti fino al 79% sui piani della durata di due anni e quattro mesi extra gratuiti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 gen 2026
ExpressVPN dà il benvenuto al 2026 con sconti fino al 79%
ExpressVPN

L’inizio del nuovo anno in casa ExpressVPN coincide con la promozione Hello 2026, che consente di risparmiare fino al 79% sui piani VPN della durata di due anni. Oltre al maxi sconto si aggiungono poi quattro mesi extra di servizio in regalo, indipendentemente dal piano selezionato tra Base, Avanzato e Pro.

Nell’ambito dell’iniziativa Hello 2026, i piani di ExpressVPN sono in vendita ai seguenti prezzi: piano Base a 2,39 euro al mese per due anni (79% di sconto), piano Avanzato a 3,19 euro al mese per due anni (74% di sconto), piano Pro a 5,19 euro al mese per due anni (70% di sconto). Inoltre, è possibile fare affidamento su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn prezzi gennaio 2026

Le caratteristiche dei piani ExpressVPN

Il piano più economico – account Base – include il medesimo servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani, per cui si rivela la migliore scelta per rapporto qualità-prezzo per gli utenti che hanno bisogno soltanto di una VPN (tra le migliori in assoluto a livello globale per velocità di connessione e sicurezza dei dati personali).

A proposito di sicurezza, il piano Avanzato aggiunge la cosiddetta Protezione avanzata, vale a dire tutta una serie di funzionalità che aiutano a bloccare la pubblicità invasiva dei siti web, l’accesso a siti malevoli e altri elementi indesiderati. Inoltre, sono inclusi anche un gestore di password, 3 giorni di eSIM del servizio holiday.com e il 50% di sconto sul router VPN Aircove.

Infine, il piano Pro aggiunge la funzionalità IP dedicato per offrire una maggiore sicurezza e stabilità di connessione (al momento, come specificato da ExpressVPN, l’IP dedicato non è utilizzabile sui MacBook). Oltre a questo, l’account Pro porta a 14 i dispositivi connessi alla VPN in contemporanea, contro i 12 del piano Avanzato e i 10 del piano Base. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Crollo prezzo VPN: Surfshark a soli 1,99€/mese (+3 mesi gratis)
Offerte

Crollo prezzo VPN: Surfshark a soli 1,99€/mese (+3 mesi gratis)
VPN senza limiti con antivirus incluso: ora bastano 1,59 euro al mese
Offerte

VPN senza limiti con antivirus incluso: ora bastano 1,59 euro al mese
PrivadoVPN: il botto di capodanno con il 90% di sconto e 3 mesi gratis
Offerte

PrivadoVPN: il botto di capodanno con il 90% di sconto e 3 mesi gratis
Promo TotalAV: VPN, antivirus e AdBlock al prezzo più basso dell’anno
Offerte

Promo TotalAV: VPN, antivirus e AdBlock al prezzo più basso dell’anno
Link copiato negli appunti