ExpressVPN dà il benvenuto al 2026 con sconti fino al 79%

L’inizio del nuovo anno in casa ExpressVPN coincide con la promozione Hello 2026, che consente di risparmiare fino al 79% sui piani VPN della durata di due anni. Oltre al maxi sconto si aggiungono poi quattro mesi extra di servizio in regalo, indipendentemente dal piano selezionato tra Base, Avanzato e Pro.

Nell’ambito dell’iniziativa Hello 2026, i piani di ExpressVPN sono in vendita ai seguenti prezzi: piano Base a 2,39 euro al mese per due anni (79% di sconto), piano Avanzato a 3,19 euro al mese per due anni (74% di sconto), piano Pro a 5,19 euro al mese per due anni (70% di sconto). Inoltre, è possibile fare affidamento su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Le caratteristiche dei piani ExpressVPN

Il piano più economico – account Base – include il medesimo servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani, per cui si rivela la migliore scelta per rapporto qualità-prezzo per gli utenti che hanno bisogno soltanto di una VPN (tra le migliori in assoluto a livello globale per velocità di connessione e sicurezza dei dati personali).

A proposito di sicurezza, il piano Avanzato aggiunge la cosiddetta Protezione avanzata, vale a dire tutta una serie di funzionalità che aiutano a bloccare la pubblicità invasiva dei siti web, l’accesso a siti malevoli e altri elementi indesiderati. Inoltre, sono inclusi anche un gestore di password, 3 giorni di eSIM del servizio holiday.com e il 50% di sconto sul router VPN Aircove.

Infine, il piano Pro aggiunge la funzionalità IP dedicato per offrire una maggiore sicurezza e stabilità di connessione (al momento, come specificato da ExpressVPN, l’IP dedicato non è utilizzabile sui MacBook). Oltre a questo, l’account Pro porta a 14 i dispositivi connessi alla VPN in contemporanea, contro i 12 del piano Avanzato e i 10 del piano Base. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all’offerta.