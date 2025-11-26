ExpressVPN festeggia il Black Friday con sconti fino al 73% sui piani di 2 anni

È un Black Friday speciale in casa ExpressVPN, fornitore VPN punto di riferimento del settore per la velocità di connessione e la sicurezza garantite. L’ultima promozione in corso prevede sconti fino al 73% sui piani della durata di due anni, inoltre ogni piano beneficia di quattro mesi extra di servizio in regalo e della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questi i nuovi prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN nell’ambito dell’offerta del Black Friday:

2,99 euro al mese per due anni più quattro mesi extra (piano Base, -73%)

al mese per due anni più quattro mesi extra (piano Base, -73%) 3,99 euro al mese per due anni più quattro mesi extra (piano Avanzato, -68%)

al mese per due anni più quattro mesi extra (piano Avanzato, -68%) 6,49 euro al mese per due anni più quattro mesi extra (piano Pro, -62%)

In cosa differiscono i piani Base, Avanzato e Pro

Il piano Base di Express è sì quello più economico, partendo da 2,99 euro al mese, ma è anche la scelta ideale per chi necessita esclusivamente di un servizio VPN veloce e affidabile. Infatti, questo piano include lo stesso servizio presente sia nel piano Avanzato che in quello Pro, aggiungendo la protezione su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea più il blocco di annunci e siti fraudolenti.

Con il piano Avanzato la protezione dei propri dispositivi migliora, grazie al blocco di pubblicità, tracciamento dati, siti web dannosi e altri elementi indesiderati. A tutto questo si sommano poi un gestore di password, 3 giorni di eSIM illimitata del servizio holiday.com e lo sconto del 50% su Aircove, il router proprietario di ExpressVPN che potenzia la privacy dei suoi utenti.

Infine c’è il piano Pro, che porta il numero di dispositivi che è possibile proteggere con un unico account a quattordici, i giorni del servizio di eSIM senza limiti di holiday.com a cinque, e lo sconto per l’acquisto del router Aircove fino al 75%.