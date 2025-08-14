ExpressVPN ha fatto centro: VPN, eSIM per l'estero con Giga gratis e 4 mesi extra in regalo

Da tempo ExpressVPN è riconosciuta come uno dei punti di riferimento nel settore VPN, sia in Italia che al di fuori dei confini nazionali. Ciò che forse fino a oggi aveva frenato gli utenti era il prezzo, ma con l’ultima promozione il noto fornitore VPN è riuscito a invertire la rotta.

Il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,87 euro al mese, per effetto dello sconto del 61%, a cui si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo e un piano eSIM per l’estero da 5 Giga del fornitore holiday.com. Qualora poi la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Per una vacanza all’estero più sicura e senza pensieri

Una VPN come quella di ExpressVPN consente di trascorrere una vacanza all’estero più sicura e senza pensieri. In primis, infatti, permette di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti e hotel, in modo sicuro, nascondendo l’attività svolta sul web dai suoi utenti agli occhi di hacker e utenti malintenzionati. Maggiore sicurezza per i propri dati personali, dunque, così come più privacy per gli altri dati sensibili.

Nel caso specifico, ExpressVPN ha voluto sorprendere includendo nella sua offerta una eSIM da5 Giga gratis da holiday.com, che può tornare molto utile se la destinazione della propria vacanza è al di fuori dei confini europei. Grazie a questa eSIM è infatti possibile evitare i costi esorbitanti del roaming.

Infine, occorre menzionare le restrizioni geografiche, che impediscono la corretta visione dei contenuti streaming, gli stessi che in Italia sono invece visibili. Grazie a ExpressVPN il blocco geografico è però facilmente superabile: basterà connettersi a un server VPN posizionato nel nostro Paese.

L’offerta in corso sul sito di ExpressVPN, che sconta il piano di due anni del 61%, è valida per un periodo di tempo limitato.