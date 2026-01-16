ExpressVPN, offerta invernale: fino al 79% di sconto sui piani di 2 anni

In questi giorni ExpressVPN sta promuovendo la sua offerta speciale d’inverno, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 79% sui piani VPN della durata di due anni. Lo sconto più alto è riservato al piano Base, quello più economico, ora in offerta a 2,39 euro al mese per due anni a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo.

ExpressVPN è una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. Tra le sue principali caratteristiche si annovera il protocollo VPN proprietario Lightway, incluso in tutti i piani di abbonamento, grazie al quale gli utenti godono di una connessione più rapida e stabile, a tutto vantaggio dell’esperienza streaming e gaming.

I diversi piani di abbonamento di ExpressVPN

Sul fronte della VPN i piani di abbonamento di ExpressVPN non presentano differenze, eccetto il numero di connessioni simultanee di dispositivi: 10 per il piano Base, 12 per il piano Avanzato e 14 per il piano Pro. A parte questo, la VPN è identica con tutte le funzionalità pluripremiate come la protezione post-quantistica e il già citato protocollo proprietario.

Le differenze iniziano sul fronte della protezione. Il piano Base offre il blocco degli annunci e dei siti web dannosi, mentre quelli Avanzato e Pro sono in grado di bloccare anche i siti per adulti e il tracciamento dei dati, oltre a includere un password manager senza limiti, servizio del tutto assente nel piano più economico.

Tra il piano Avanzato e il piano Pro le differenze sono minime ma ci sono. Quella più importante riguarda l’inclusione dell’IP dedicato, presente di default nel piano Pro mentre per i piani Base e Avanzato è disponibile soltanto come componente aggiuntivo opzionale. Inoltre, il piano Pro include 5 giorni di eSIM gratuita per i viaggi all’estero (contro i 3 giorni del piano Avanzato) e lo sconto del 75% per l’acquisto del router Aircove Wi-Fi 6 (rispetto al 50% di sconto garantito dal piano Avanzato).