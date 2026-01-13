ExpressVPN: risparmia fino al 79% con la promozione invernale

Federico Pisanu
Pubblicato il 13 gen 2026
ExpressVPN: risparmia fino al 79% con la promozione invernale
Se sei tra gli utenti che in questo inizio 2026 stanno valutando la sottoscrizione di una VPN, ti segnaliamo la nuova offerta invernale di ExpressVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 79% sui prezzi dei piani della durata di due anni: si parte da 2,39 euro al mese per il piano Base, con la possibilità inoltre di usufruire di 4 mesi extra in regalo.

Da tempo ExpressVPN è una delle migliori VPN disponibili sul mercato, sia per una questione di velocità della connessione sia per la questione centrale della sicurezza dei dati personali dei propri utenti. E nell’eventualità il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Le caratteristiche dei piani di ExpressVPN

Il piano Base include il medesimo servizio VPN presenti negli altri due piani. In aggiunta a ciò, offre il blocco degli annunci pubblicitari e dei siti web malevoli (Protezione Lite) più l’utilizzo del servizio su dieci dispositivi in contemporanea. Al momento è in offerta a 2,39 euro al mese per due anni, a cui si sommano quattro mesi extra in regalo.

Con il piano Avanzato la protezione in contemporanea sale a dodici dispositivi, in più si ottiene il blocco del tracciamento dei dati, un password manager affidabile, tre giorni gratuiti del piano eSIM di holiday.com e il 50% di sconto per l’acquisto del router VPN Aircove. L’attuale promozione permette di attivare il piano Avanzato a 3,19 euro al mese per due anni.

In chiusura il piano Pro: a fronte di una spesa di 5,19 euro al mese, per effetto del 70% di sconto sulla licenza di due anni, si può utilizzare il servizio per proteggere fino a 14 dispositivi in contemporanea, per ottenere 5 giorni di eSIM di holiday.com, il 75% di sconto per Aircove e la funzionalità IP dedicato (quest’ultima funzione non è al momento supportata da macOS).

