La F1 riparte da Melbourne: ecco l'offerta di NOW per il Mondiale 2026

La nuova stagione di Formula 1 è iniziata con il botto, quello di Max Verstappen in Q1 a Melbourne e il terzo posto in Q3 del compagno di squadra Isack Hadjar, subito dietro ai piloti Mercedes George Russell, autore della pole position, e Kimi Antonelli, che dopo aver distrutto la sua monoposto nelle FP3 non era nemmeno sicuro di riuscire a correre le qualifiche. La prima Ferrari è quella di Charles Leclerc: il monegasco scatterà dalla seconda fila in quarta posizione, davanti alle due Mclaren di Piastri e Norris, mentre partirà soltanto settimo Lewis Hamilton con l’altra Rossa di Maranello.

Tutte le gare del Mondiale 2026 di Formula 1 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. L’offerta più conveniente è proprio quella del servizio di streaming, che consente di attivare il pass Sport al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

Il pass Sport di NOW include anche la UEFA Champions League, l’Europa League e la Conference League (185 partite su 203 a stagione), tre partite a turno di Serie A (almeno 30 delle migliori 76 partite), la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, più tutti i Gran Premi di MotoGP, l’NBA, l’EuroLeague, la BKT EuroCup e la Serie A – LBA, nonché tutti i tornei ATP e WTA, le Nitto ATP Finals, le WTA Finals, lo US Open e Wimbledon in esclusiva.

L’offerta da 19,99 euro al mese prevede un vincolo di 12 mesi. Al termine il pass si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in vigore a tale data (quello attuale è pari a 29,99 euro al mese, ndr). Qualora si scelga di disattivare il pass prima del termine dei 12 mesi, la disattivazione avrà effetto soltanto alla fine del vincolo del primo anno.

https://www.youtube.com/watch?v=T72R18DAaL8&pp=ygUGZjEgc2t5