Fineco: 12 mesi di canone gratuiti per chi apre un nuovo conto

È arrivato un conto corrente che si adatta alle tue esigenze, con un’offerta allettante e una vasta gamma di servizi: parliamo di Fineco, che grazie alla promozione in corso permette a tutti i nuovi utenti che aprono un conto entro aprile di ottenere ben 12 mesi di canone gratuito.

Un conto su misura per te

Fineco non è solo un conto corrente, ma un universo di possibilità finanziarie a portata di clic. Grazie alla sua piattaforma intuitiva e alle numerose funzionalità, ti offre la libertà di gestire il tuo denaro e investire con facilità. Con Fineco puoi sfruttare il tuo conto secondo i servizi che più ti interessano, dalle carte di pagamento al trading, dagli investimenti alla consulenza finanziaria.

L’offerta Fineco non si limita al canone zero per il primo anno. I nuovi clienti possono beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi che rendono l’esperienza bancaria più semplice, sicura e conveniente.

Tra i vantaggi più significativi, segnaliamo:

Prelievi smart senza carta agli ATM UniCredit utilizzando solo il QR Code sul tuo smartphone, e fino a 3.000 euro prelevi gratis da tutti gli ATM UniCredit in Italia

senza carta agli ATM UniCredit utilizzando solo il QR Code sul tuo smartphone, e fino a 3.000 euro prelevi gratis da tutti gli ATM UniCredit in Italia Fineco Pay : trasferisci denaro ai tuoi contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi direttamente dall’app

: trasferisci denaro ai tuoi contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi direttamente dall’app Bonifici istantanei per inviare e ricevere denaro in pochi minuti, oppure standard illimitati e gratuiti in Italia oppure esteri verso 250 paesi e in 20 valute diverse

istantanei per inviare e ricevere denaro in pochi minuti, oppure standard illimitati e gratuiti in Italia oppure esteri verso 250 paesi e in 20 valute diverse Paga online bollette, tasse e imposte comodamente da casa, senza code o commissioni aggiuntive

bollette, tasse e imposte comodamente da casa, senza code o commissioni aggiuntive Sicurezza : in caso di smarrimento o furto, puoi bloccare la tua carta direttamente dall’app

: in caso di smarrimento o furto, puoi bloccare la tua carta direttamente dall’app Conto multi-valuta : con Fineco puoi diversificare i tuoi investimenti senza commissioni di cambio, grazie al servizio multicurrency integrato nel conto

: con Fineco puoi diversificare i tuoi investimenti senza commissioni di cambio, grazie al servizio multicurrency integrato nel conto Assistenza 24/7: hai bisogno di assistenza? Fineco è sempre al tuo fianco, anche via SMS

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: apri un conto Fineco entro il 12 aprile 2024 e ottieni un anno intero di canone gratuito.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com