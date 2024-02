Fineco: conto online completo e servizi innovativi in offerta a canone zero per 12 mesi

Fineco è un conto corrente online completo con numerosi servizi innovativi, tra cui prelievi senza carta, Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e aumento del massimale fino a 5.000 euro per la carta di debito. Grazie alla promozione in corso, tutti coloro che apriranno un nuovo conto entro il prossimo 12 aprile potranno beneficiare di 12 mesi a canone zero.

Conto online Fineco: servizi innovativi e smart per una gestione completa

Fineco è uno dei migliori conti online disponibili oggi in Italia. Merito dei suoi servizi innovativi e smart che offrono una gestione completa e intuitiva dei propri soldi.

I servizi più importanti inclusi nel canone sono:

Prelievi smart : presso gli ATM UniCredit è possibile prelevare senza carta, usando soltanto il QR Code disponibile nel proprio smartphone.

: presso gli ATM UniCredit è possibile prelevare senza carta, usando soltanto il QR Code disponibile nel proprio smartphone. Pagamenti digitali Tap&Go : Fineco è compatibile con i pagamenti mobile tramite smartphone o smartwatch.

: Fineco è compatibile con i pagamenti mobile tramite smartphone o smartwatch. Fineco Pay : il servizio esclusivo di Fineco che consente di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale tramite l’applicazione del conto.

: il servizio esclusivo di Fineco che consente di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale tramite l’applicazione del conto. Bonifici istantanei : inclusi nel conto online i bonifici istantanei, grazie ai quali è possibile inviare e ricevere denaro in tempo reale ed effettuare pagamenti in pochi istanti.

: inclusi nel conto online i bonifici istantanei, grazie ai quali è possibile inviare e ricevere denaro in tempo reale ed effettuare pagamenti in pochi istanti. Maxi acquisto: i clienti Fineco hanno l’opportunità una volta al mese di aumentare il proprio massimale Visa Debit per un giorno fino a 5.000 euro.

Conto Fineco è in offerta a canone zero per 12 mesi per tutti coloro che apriranno un nuovo conto corrente online entro il 12 aprile 2024. L’apertura del conto è gratuita e richiede meno di dieci minuti.