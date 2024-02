Fineco: il conto online smart e a canone zero per 12 mesi (nuova promozione)

In casa Fineco, il conto online smart di FinecoBank, è in corso una nuova promozione. Gli utenti che apriranno un nuovo conto entro la data del 12 aprile 2024, beneficeranno di un conto a canone zero per i primi 12 mesi. Per ottenere un anno di canone gratuito è sufficiente collegarsi a questa pagina, clicca sul pulsante Apri il conto e seguire la procedura guidata per aprire il conto in pochi minuti.

Sono tanti i vantaggi di scegliere Fineco come conto personale. Su tutti, la possibilità di gestire i propri soldi in maniera smart e fare affidamento su tanti servizi innovativi esclusivi.

Perché scegliere il conto online Fineco

Uno dei motivi principali per cui scegliere il conto Fineco è la solidità del gruppo bancario FinecoBank e i tanti servizi inclusi in un unico prodotto finanziario. Si tratta infatti di uno dei pochi conti con cui è possibile fare davvero di tutto: dalle classiche operazioni di home banking online alle richieste di mutui e prestiti, oltre all’opportunità di avere lo SPID senza spese grazie alla partnership con Namirial.

Un altro motivo è la presenza di funzionalità esclusive introvabili altrove. Su tutte, i prelievi senza carta presso gli sportelli bancari evoluti di UniCredit e FinecoPay, l’innovativo servizio promosso dalla banca diretta italiana che consente di inviare o raccogliere denaro tramite SMS e WhatsApp senza bisogno di conoscere l’IBAN degli altri contatti.

Approfitta dell’opportunità di ottenere 12 mesi di canone zero aprendo il conto online Fineco tramite questa pagina entro il 12 aprile di quest’anno. La promozione è valida per tutti i nuovi utenti.

