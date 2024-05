Fineco: se apri un nuovo conto corrente, ricevi 12 mesi di canone zero

Fineco Bank, uno dei principali player nel settore bancario italiano, ha lanciato un’offerta senza precedenti per i nuovi clienti che aprono un conto Fineco: ben 12 mesi di canone gratuito. Per riceverli ti basterà, infatti, solamente aprire un nuovo conto corrente online.

Quando diventi cliente Fineco, entri in un mondo di servizi bancari innovativi progettati per semplificare la tua vita finanziaria. Con Fineco, non hai bisogno di un portafoglio per gestire il tuo denaro. Ecco alcuni dei vantaggi principali che potrai ottenere una volta diventato cliente Fineco:

Con il servizio MultiCurrency, puoi gestire conti in diverse valute senza commissioni di cambio. Inoltre, Fineco offre una vasta gamma di servizi di pagamento online, inclusi MAV, RAV, bollo auto, utenze e molto altro ancora.

Per ottenere i 12 mesi di canone Fineco gratis, è sufficiente aprire un conto Fineco compilando la procedura tra il 1 luglio 2022 e il 30 settembre 2024 e finalizzando l’apertura entro il 31 ottobre 2024. Non è richiesto alcun codice promozionale: i 12 mesi di gratuità saranno automaticamente applicati a tutte le richieste di apertura conto conformi al regolamento.

Questa promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti. Puoi aprire il tuo conto Fineco direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com