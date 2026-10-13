Firefox interrompe i grandi download? Il parametro nascosto da controllare

Scaricare file di grandi dimensioni con Firefox può diventare frustrante quando una connessione si interrompe e il browser non riesce a riprendere correttamente il trasferimento. In alcuni casi, il problema riguarda la gestione delle risposte del server e il modo in cui il programma tenta di recuperare i dati già ricevuti.

Un approfondimento pubblicato da LunarWatcher richiama l’attenzione su un’impostazione poco conosciuta, che può influire sul comportamento dei download prolungati. Si tratta di un parametro avanzato, destinato soprattutto a chi scarica archivi voluminosi, immagini di sistema o altri file che richiedono tempi di trasferimento considerevoli.

Prima di intervenire sulla configurazione, è importante capire quali condizioni possono provocare il problema e perché la possibilità di riprendere un download dipende anche dal server remoto.

Il timeout di Firefox e i file temporanei .part

Il parametro da esaminare è network.http.response.timeout , un’impostazione interna di Firefox che controlla il tempo di attesa previsto per una risposta HTTP. Secondo la segnalazione di LunarWatcher, nelle versioni moderne del browser il valore predefinito è impostato a 300 secondi. In determinate circostanze, questa soglia può interferire con il recupero di trasferimenti particolarmente lunghi, soprattutto quando il server impiega troppo tempo a fornire nuovi dati.

Durante un download, Firefox può creare un file temporaneo con estensione .part , nel quale vengono conservati i dati ricevuti prima del completamento dell’operazione. La presenza di questo elemento, tuttavia, non garantisce che il trasferimento possa ripartire dal punto raggiunto. Il browser deve poter recuperare il contenuto residuo e verificare che le condizioni della richiesta siano compatibili con la continuazione del download.

La distinzione è importante perché il timeout non rappresenta l’unica causa possibile di un’interruzione. Anche una connessione instabile, un server configurato in modo restrittivo o l’assenza di supporto per il trasferimento parziale possono impedire il ripristino. La modifica dell’impostazione va quindi valutata in relazione al comportamento effettivo del servizio da cui proviene il file.

Come modificare il parametro e quali precauzioni adottare

Per raggiungere l’impostazione, si può digitare about:config nella barra degli indirizzi di Firefox e confermare l’accesso alle preferenze avanzate. Cercando network.http.response.timeout , si individua il parametro da modificare. Impostarlo a 0 elimina il limite temporale previsto da questa preferenza; in alternativa, si può scegliere un valore superiore per concedere più tempo alle risposte lente.

Non si tratta, però, di una soluzione universale. Un’attesa senza limite può lasciare una richiesta sospesa più a lungo del necessario quando il server non risponde realmente. Per questo motivo, aumentare gradualmente il valore può essere un approccio più prudente rispetto alla disattivazione completa del timeout.

Un’altra condizione essenziale è il supporto alle richieste HTTP parziali, che consentono di recuperare soltanto la porzione mancante di un file. Se il server non permette questa modalità, cambiare la preferenza non basta a rendere ripristinabile il trasferimento. Anche la validità dei dati temporanei e le modalità con cui il browser gestisce la sessione possono influire sul risultato.