I migliori software di 20 anni fa che milioni di utenti continuano a usare ogni giorno

Molti programmi nascono, cambiano nome, adottano interfacce sempre più elaborate e inseguono tendenze del momento. Eppure una parte significativa degli utenti continua a utilizzare applicazioni nate 20 o addirittura 30 anni fa. Strumenti apparentemente datati continuano a occupare un posto centrale nei flussi di lavoro quotidiani di sviluppatori, amministratori di sistema, professionisti creativi e semplici appassionati di informatica.

La questione non riguarda soltanto la nostalgia. I software che citiamo di seguito esistono ancora, ricevono aggiornamenti regolari e mantengono una base utenti estremamente fedele. In alcuni casi il codice è stato modernizzato; in altri, gli sviluppatori hanno preferito preservare velocità e semplicità anziché aggiungere funzionalità sempre più complesse. Il risultato è una categoria di applicazioni che continua a sopravvivere a intere generazioni di concorrenti.

Quando un software risolve davvero il problema

Gli utenti non cercano necessariamente nuove funzioni: cercano strumenti affidabili che svolgano un compito preciso senza rallentamenti, pubblicità invasive o interfacce sovraccariche.

Programmi come Notepad++, 7-Zip, IrfanView, VLC e Audacity compaiono ripetutamente tra le preferenze degli utenti. Non si tratta di prodotti rimasti immobili nel tempo.

Notepad++, per esempio, continua a evolversi basandosi sul motore di editing Scintilla, sviluppato in C++ e progettato per garantire prestazioni elevate anche con file di grandi dimensioni. La scelta di utilizzare le API Win32 native contribuisce a mantenere consumi ridotti di memoria e CPU.

La sensazione è che alcuni strumenti abbiano raggiunto una maturità tale da non richiedere rivoluzioni continue. Una volta soddisfatte le esigenze fondamentali, l’aggiunta di nuove funzioni non sempre genera un reale miglioramento dell’esperienza d’uso.

Everything: ricerca istantanea anche su milioni di file

Tra le applicazioni “d’annata” popolarissime ancora oggi, un posto in primo piano spetta a Everything di Voidtools che continua ad attrarre un numero elevatissimo di consensi. Per molti utenti rappresenta il primo programma caricato dopo una nuova installazione di Windows.

La ragione è tecnica. Everything costruisce un indice sfruttando direttamente le informazioni contenute nella Master File Table dei volumi NTFS: registra rapidamente nomi e percorsi, ottenendo tempi di indicizzazione impressionanti.

Alcuni utenti descrivono archivi superiori ai 200 TB e oltre 50 milioni di file indicizzati. Anche in queste condizioni il software continua a fornire risultati quasi istantanei. La versione 1.5, ancora in sviluppo ma già ampiamente utilizzata, introduce funzionalità avanzate per la gestione di database molto estesi e ricerche distribuite.

In un altro articolo abbiamo spiegato perché, a volte, la ricerca di Windows da Esplora file (Windows Search) appare lentissima rispetto al prompt dei comandi. Per default, Everything non cerca nel contenuto dei file (a meno che l’utente non lo richieda esplicitamente) mentre Windows Search costruisce un indice che riflette anche i contenuti.

Total Commander e il fascino intramontabile dei file manager professionali

Un altro nome ricorrente è Total Commander, erede diretto della filosofia di Norton Commander. Per chi lavora quotidianamente con file e cartelle, il doppio pannello continua a rappresentare una soluzione estremamente efficiente.

Le funzioni di Total Commander più apprezzate includono confronti tra directory, sincronizzazione avanzata, rinomina multipla tramite espressioni regolari, gestione di archivi compressi come se fossero cartelle e una navigazione completa tramite tastiera. Molti utenti dichiarano di continuare a installarlo come primo software su ogni nuovo computer.

Nella stessa categoria emergono anche Directory Opus, XYplorer e FreeCommander, tutti caratterizzati da una forte personalizzazione e da strumenti assenti nell’Esplora file di Windows.

Beyond Compare e Araxis Merge: i preferiti di sviluppatori e amministratori

Tra gli strumenti meno noti al grande pubblico figurano Beyond Compare e Araxis Merge: chi lavora con codice sorgente, configurazioni di sistema o documentazione tecnica li considera spesso insostituibili.

Beyond Compare permette di confrontare file di testo, cartelle, archivi compressi e persino dati binari evidenziando differenze e modifiche. Araxis Merge offre funzionalità simili ma è utilizzato soprattutto in ambienti aziendali dove la gestione delle revisioni documentali assume un ruolo centrale.

Entrambi consentono fusioni manuali estremamente precise e risultano spesso preferiti rispetto agli strumenti integrati nei sistemi di controllo versione.

WinSCP, PuTTY e gli strumenti che tengono in piedi Internet

Molti professionisti citano spesso WinSCP, software che da oltre vent’anni facilita trasferimenti di file tramite SFTP, SCP, FTP e WebDAV. La sua forza non risiede soltanto nell’interfaccia intuitiva ma anche nell’integrazione con script automatizzati e sistemi di autenticazione a chiave pubblica.

Accanto a WinSCP compare spesso PuTTY, storico client SSH per Windows. Nonostante l’arrivo di Windows Terminal e del sottosistema Linux integrato in Windows (WSL, Windows Subsystem for Linux), PuTTY continua a essere utilizzato per amministrare server remoti grazie alla sua leggerezza e affidabilità.

Per molti amministratori di sistema questi due programmi fanno ancora parte del kit di strumenti indispensabili.

Non tutti i software più longevi dispongono di un’interfaccia grafica. Anzi, alcuni dei programmi più usati ancora oggi operano quasi esclusivamente dalla riga di comando.

Tra questi spicca curl, utility sviluppata da Daniel Stenberg a partire da metà anni ’90 e oggi presente praticamente su ogni sistema. Utilizzato per interrogare API, scaricare file, verificare servizi web e automatizzare procedure di rete, è diventato uno standard di fatto nel mondo dell’amministrazione di sistema e dello sviluppo software. La libreria libcurl è inoltre integrata in migliaia di applicazioni commerciali e open source: nel complesso, si parla di circa 30 miliardi di installazioni.

Accanto a curl emergono altri veterani Linux come Vim , tmux , rsync , grep , sed e awk . Molti di questi strumenti vantano oltre trent’anni di storia e continuano a ricevere aggiornamenti regolari. La loro forza risiede nella combinazione di velocità, stabilità e automazione. In numerosi ambienti professionali rappresentano ancora oggi la base delle attività quotidiane di sviluppatori, amministratori di sistema e ingegneri DevOps.

Foobar2000, MusicBee e il mondo degli audiofili

Nel settore musicale emergono software poco conosciuti al di fuori delle comunità specializzate. Foobar2000, nato nel 2002, resta uno dei player audio più apprezzati grazie alla sua architettura modulare e alle enormi possibilità di personalizzazione.

Supporta nativamente formati lossless come FLAC, ALAC e WAV, offre conversioni avanzate e permette di creare librerie musicali estremamente complesse.

Molti utenti citano anche MusicBee, considerato da alcuni il miglior gestore musicale disponibile per Windows. La sua capacità di catalogare collezioni composte da decine di migliaia di brani continua a rappresentare un punto di riferimento.

ShareX, Ditto e AutoHotkey: produttività senza abbonamenti

Non è possibile non annoverare nella nostra carrellata anche piccoli strumenti che raramente compaiono nelle classifiche più popolari ma che diventano rapidamente indispensabili.

ShareX è un software open source per acquisizione schermate e registrazione video che include OCR, caricamento automatico su servizi cloud, modifica immagini e automazioni avanzate. Molti lo considerano superiore a numerose soluzioni commerciali.

Ditto estende la cronologia degli appunti di Windows permettendo di conservare centinaia di elementi copiati e richiamarli rapidamente tramite scorciatoie da tastiera.

AutoHotkey, invece, rappresenta una vera piattaforma di automazione: con poche righe di script è possibile creare scorciatoie personalizzate, automatizzare attività ripetitive e modificare il comportamento stesso di Windows.

SumatraPDF, FastStone e gli specialisti della leggerezza

Tra i software più apprezzati per rapidità e consumi contenuti troviamo SumatraPDF, lettore PDF open source capace di aprire documenti molto pesanti quasi istantaneamente. Supporta anche EPUB, MOBI, CBZ e altri formati legati agli ebook.

Nel settore delle immagini, tanti utenti prediligono FastStone Image Viewer come alternativa a IrfanView. Oltre alla visualizzazione rapida, integra funzioni di editing, conversione batch, confronto immagini e gestione di archivi fotografici molto estesi.

Chi lavora frequentemente con foto digitali apprezza soprattutto la velocità di caricamento e la semplicità dell’interfaccia.

FFmpeg, HandBrake e il software invisibile che alimenta il video digitale

Alcuni strumenti operano lontano dai riflettori ma sono fondamentali per una parte enorme dell’industria digitale. FFmpeg è probabilmente l’esempio più significativo.

Si tratta di una raccolta di librerie e utility da riga di comando utilizzata per conversione, codifica, streaming e manipolazione di contenuti audio-video. Numerose piattaforme online, applicazioni commerciali e servizi di streaming si appoggiano direttamente o indirettamente a FFmpeg.

Molti utenti affiancano a FFmpeg software come HandBrake, che fornisce un’interfaccia grafica per la transcodifica video utilizzando encoder moderni come H.264, H.265 e AV1.

KeePass, Calibre e gli specialisti che non hanno mai perso terreno

C’è poi una categoria di software meno appariscente ma estremamente radicata tra gli utenti più esperti. KeePass continua a essere considerato uno dei password manager più affidabili grazie al formato aperto KDBX, alla possibilità di conservare localmente il database delle credenziali e a un sistema di plugin che ne estende le funzionalità.

Nel mondo degli ebook, Calibre mantiene una posizione quasi incontrastata. Nato nel 2006, permette di catalogare librerie digitali molto estese, convertire documenti tra numerosi formati e trasferire contenuti verso lettori elettronici di produttori differenti. Molti utenti sottolineano come, nonostante l’arrivo di numerosi servizi cloud, Calibre resti una delle poche soluzioni capaci di offrire un controllo completo sulla propria collezione digitale.

Tra i nomi più ricorrenti figurano anche Syncthing, apprezzato per la sincronizzazione di file e cartelle peer-to-peer senza server centrali; Wireshark, considerato uno strumento indispensabile per l’analisi del traffico di rete; Reaper, workstation audio digitale famosa per l’elevata efficienza e per una politica di licenze particolarmente favorevole; Blender, che negli anni è riuscito a trasformarsi da progetto open source di nicchia a piattaforma professionale utilizzata anche nell’industria cinematografica e nei videogiochi.