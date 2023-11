OpenChat, il modello generativo open source che supera ChatGPT

Tra i molteplici LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) presentati nell’ultimo periodo, tra quelli che si pongono in maggiore evidenza c’è sicuramente OpenChat. Si tratta di uno strumento presentato a novembre 2023 che conta “soltanto” 7 miliardi di parametri (7B) ma che riesce a superare le performance di ChatGPT (OpenAI) in molteplici benchmark di riferimento.

Cos’è e come funziona OpenChat

OpenChat è un’innovativa libreria che integra modelli linguistici open source, sottoposti a un’attenta attività di ottimizzazione (fine tuning).

C-RLFT (Conditioned Reinforcement Learning Fine-tuning) è una strategia utilizzata da OpenChat nel processo di addestramento dei modelli linguistici che si ispira all’apprendimento rinforzato offline. L’apprendimento rinforzato è una tecnica sfruttata per addestrare le intelligenze artificiali attraverso l’interazione con l’ambiente, ricevendo feedback sotto forma di ricompense o “punizioni”. L’indicazione offline fa riferimento al fatto che l’addestramento non avviene in tempo reale, ma utilizza dati raccolti in precedenza.

Nel caso di OpenChat, l’apprendimento rinforzato offline è utilizzato per per migliorare le risposte attraverso la valutazione delle conversazioni passate e il conseguente aggiornamento del modello.

Utilizzando OpenChat è possibile ottenere prestazioni paragonabili con quelle di ChatGPT, persino utilizzando una GPU “consumer” (ad esempio una NVidia Geforce RTX 3090).

Principali caratteristiche del modello

Dimensioni del modello e prestazioni: il modello da 7 miliardi di parametri (OpenChat-3.5-7B) che ha ottenuto risultati comparabili con ChatGPT su diversi benchmark. OpenChat-3.5 ha ottenuto punteggi impressionanti su vari benchmark, superando altri modelli open source, come OpenHermes 2.5 e OpenOrca Mistral, su metriche come MT-Bench, AGIEval, BBH MC, TruthfulQA, MMLU, HumanEval, BBH CoT e GSM8K.

Aggiornamenti frequenti : OpenChat rilascia regolarmente nuove versioni e aggiornamenti. Ad esempio, la pubblicazione del modello OpenChat-3.5-7B è recente e risale al 1° novembre 2023.

: OpenChat rilascia regolarmente nuove versioni e aggiornamenti. Ad esempio, la pubblicazione del modello OpenChat-3.5-7B è recente e risale al 1° novembre 2023. Licenza e accessibilità : uno strumento come OpenChat è distribuito sotto la licenza Apache-2.0, rendendolo open source e accessibile. Gli utenti possono installarlo utilizzando pip o conda .

: uno strumento come OpenChat è distribuito sotto la licenza Apache-2.0, rendendolo open source e accessibile. Gli utenti possono installarlo utilizzando o . API server : OpenChat offre un’API pronta da usare in ambienti di produzione che, tra l’altro, risulta pienamente compatibile con il protocollo OpenAI API . L’architettura software consente, tra le altre cose, di elaborare dinamicamente a blocchi (batch) le richieste in ingresso.

: OpenChat offre un’API pronta da usare in ambienti di produzione che, tra l’altro, risulta pienamente compatibile con il protocollo . L’architettura software consente, tra le altre cose, di elaborare dinamicamente a blocchi (batch) le richieste in ingresso. Interfaccia utente Web (Web UI): Accanto alle API per facilitare il dialogo con i dispositivi client, OpenChat fornisce un’interfaccia utente Web che semplifica l’interazione con il modello.

Come provare OpenChat

Gli sviluppatori di OpenChat hanno messo a disposizione una demo online gratuita che consente di inviare una serie di prompt al modello generativo e valutare le risposte fornite.

Nella pagina principale del chatbot open source, si possono creare conversazioni e prompt. Il sistema è in grado di tenere traccia delle informazioni trasferitegli durante una stessa conversazione.

È inoltre possibile modificare i valori di Temperatura in modo da rendere l’output più casuale e “creativo” (valori più elevati) oppure, viceversa, più focalizzato e preciso (valori più bassi).

Cliccando su Settings, nella colonna di sinistra, si può anche specificare un tema diverso e optare per quello a sfondo chiaro.

Le conversazioni possono essere esportate e importate, cancellate e gestite come meglio si ritiene opportuno.

Per installare e usare OpenChat in locale, la soluzione più semplice consiste nel servirsi di Ollama caricando il framework all’interno di un container Docker:

docker exec -it ollama ollama run openchat

Maggiori informazioni sono disponibili sul repository ufficiale GitHub di OpenChat.

Addestramento e personalizzazione

Il modello linguistico alla base del funzionamento di OpenChat può anche apprendere dalle conversazioni fornite in input adattando il suo comportamento e le risposte ai dati messi a disposizione. Successive attività di addestramento (training) permettono di adattare il modello alle specifiche esigenze dell’utente e del contesto.

Prima di iniziare l’addestramento, è necessario selezionare un modello di base su cui effettuare il fine tuning. OpenChat supporta modelli come Llama 2 e Mistral, ciascuno con dimensioni e caratteristiche specifiche.

I dati di addestramento sono ovviamente essenziali. In OpenChat, le conversazioni sono rappresentate sotto forma di oggetti JSON: ogni linea corrisponde a un oggetto “Conversation” contenente messaggi di “user” e “assistant” con relative etichette e pesi.

Il dataset che si desidera “dare in pasto” a OpenChat deve essere pre-tokenizzato. Questo processo prevede la conversione dei dati in un formato tokenizzato utilizzando uno specifico modello. Si tratta di un passaggio importante per velocizzare la fase di addestramento.

L’addestramento vero e proprio coinvolge l’ottimizzazione dei parametri del modello: OpenChat utilizza DeepSpeed, variante di PyTorch per l’addestramento distribuito su hardware accelerato mediante GPU. Durante l’addestramento, vengono generati checkpoint del modello a intervalli regolari. Si tratta di differenti “stati” del modello generativo: alla fine dell’addestramento, è possibile valutare i checkpoint per scegliere la versione del modello che si considera migliore.

