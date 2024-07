Recensione Asus Zenbook 14 OLED 2024: un sistema che convince e impressiona

Nel panorama in rapida evoluzione dei notebook ultraportatili, l’Asus Zenbook 14 OLED 2024 emerge come un concorrente di spicco, ridefinendo gli standard di prestazioni, portabilità e funzionalità. Proviamo a esaminare nel dettaglio le principali caratteristiche, le innovazioni e le prestazioni di questo dispositivo, offrendo un’analisi approfondita destinata a ogni categoria di utenza. Sì, perché il potente e versatile notebook Asus Zenbook 14 OLED è destinato a una vastissima platea: utenti evoluti, professionisti del settore IT, ingegneri, sviluppatori.

Architettura del sistema Asus Zenbook 14 OLED 2024

Il cuore pulsante del sistema che abbiamo provato (UX3405M) è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 7 155H, un chip che segna un significativo passo avanti nell’architettura dei processori per i device mobili. Basato sul processo produttivo Intel 4 a 7 nanometri, questo processore introduce un’architettura ibrida che combina diverse tipologie di core.

Processore Intel Core Ultra 7 155H

In particolare, troviamo 2 P-core dedicati ai task ad alta intensità computazionale, 8 E-core e 2 Super Efficient Core (SE-core) che si occupano delle operazioni svolte in background e a basso consumo energetico. Questa configurazione permette una gestione dinamica del carico di lavoro, ottimizzando il rapporto tra prestazioni e risparmio energetico.

Le specifiche tecniche chiave del processore: frequenza base di 3,8 GHz, con la possibilità di raggiungere i 5,1 GHz in modalità turbo. La cache L3 di 24 MB e il TDP configurabile tra 28W e 45W completano il quadro di un processore versatile e particolarmente indicato per questo genere di notebook.

Memoria RAM e storage

Il sistema è equipaggiato con 16 GB di memoria LPDDR5X, caratterizzata da una frequenza di 6400 MHz e una larghezza di banda fino a 102,4 GB/s. Questa configurazione di memoria ad alta velocità risulta azzeccata poiché la GPU integrata condivide, essa stessa, la memoria di sistema. Lo storage è affidato a un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB, capace di raggiungere velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e scrittura fino a 5000 MB/s.

GPU Intel Arc

La GPU integrata Intel Arc rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle precedenti soluzioni Iris Xe. Basata sull’architettura Xe-HPG, questa GPU vanta 96 unità di esecuzione e una frequenza massima di 2,25 GHz. Il supporto per DirectX 12 Ultimate e ray tracing in hardware la rende capace di gestire anche carichi di lavoro grafici impegnativi. Le prestazioni grafiche sono notevolmente superiori rispetto alle generazioni precedenti, con un incremento di circa il 300% in benchmark come 3DMark Time Spy.

Display e tecnologia OLED

Il pannello OLED da 14 pollici rappresenta uno dei punti di forza di questo Zenbook. Con una risoluzione di 2880×1800 pixel (rapporto d’aspetto 16:10), il display dell’Asus Zenbook 14 OLED 2024 offre una densità di pixel di 243 ppi.

Il refresh rate di 120 Hz, combinato con la copertura del 100% della gamma colore DCI-P3 e una luminosità di picco di 550 nits, garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 attesta la capacità del display di riprodurre neri profondi e contrasti elevati. Non potrebbe essere diversamente con un display OLED di questo livello.

La tecnologia OLED offre anche vantaggi significativi in termini di qualità dell’immagine. Asus parla di contrasto infinito, reso possibile dai pixel auto-illuminanti. Esso si combina con tempi di risposta ultra-rapidi (pari a 0,2 ms) e una riproduzione accurata dei colori. L’efficienza energetica superiore rispetto ai pannelli LCD tradizionali contribuisce all’ottimizzazione dei consumi. Il refresh rate variabile, che spazia da 1 a 120 Hz, permette un continuo adattamento dinamico con il contenuto visualizzato, bilanciando fluidità e risparmio energetico.

Asus punta anche sull’intelligenza artificiale

Premendo la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+ESC , per accedere al Task Manager di Windows 11, sistema operativo preinstallato sul sistema, accedendo alla sezione Prestazioni ci si accorge immediatamente della presenza di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata.

L’ingresso di una NPU in un sistema Asus segna un importante passo avanti. Questa unità specializzata offre accelerazione hardware per operazioni di machine learning e deep learning, ottimizzando le prestazioni per le elaborazioni legate alle app che usano l’intelligenza artificiale. In questo modo, il carico di lavoro su CPU e GPU ne risulta significativamente ridotto.

Le applicazioni pratiche della NPU spaziano dal miglioramento delle videochiamate all’elaborazione audio avanzata. Durante le video conferenze, la NPU coadiuva il software nello sfocare lo sfondo in tempo reale, nel tracciamento oculare con gestione del contatto visivo e nell’inquadratura automatica.

Sul versante audio, l’unità IA dedicata può gestire la cancellazione del rumore e può occuparsi di migliorare la resa della voce. Contribuisce inoltre all’ottimizzazione delle prestazioni del sistema attraverso una gestione intelligente dell’alimentazione e la predizione del comportamento dell’utente.

Efficienza energetica e termica

Il sistema di raffreddamento dello Zenbook 14 OLED 2024 impiega una soluzione a doppia ventola con heat pipe in rame. Le ventole AeroBlades di quinta generazione, caratterizzate da un design ottimizzato con 84 pale per ventola e un rivestimento in polimeri a cristalli liquidi, contribuiscono a ridurre la turbolenza e migliorare l’efficienza del flusso d’aria.

Test termici condotti sotto carico rivelano temperature medie della CPU intorno ai 75°C, con picchi fino a 92°C. La GPU si mantiene invece su circa 68°C.

I risultati conseguiti dal sistema Asus, indicano che la macchina conserva temperature operative accettabili anche in presenza di workload intensi, sebbene si noti un certo thermal throttling in scenari di stress prolungato.

L’autonomia della batteria da 75 Wh si rileva impressionante, garantendo fino a 12 ore di navigazione Web, 15 ore di riproduzione video e circa 9-10 ore di produttività mista, con test condotti a luminosità posta al 50% e modulo WiFi attivo. Il supporto per la ricarica rapida consente di ricaricare fino al 60% della batteria in soli 45 minuti, utilizzando l’adattatore da 65W incluso nella confezione.

Connettività ed espandibilità

Sul fronte della connettività, il notebook Zenbook 14 OLED 2024 offre una dotazione completa. Sono presenti due porte Thunderbolt 4 (USB-C), una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm.

Le porte Thunderbolt 4 garantiscono una larghezza di banda fino a 40 Gbps, il supporto per due display 4K esterni o un display 8K, e la possibilità di ricarica del dispositivo fino a 100W.

La connettività wireless è assicurata dal supporto WiFi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3. Il WiFi 6E, in particolare, garantisce velocità di connessione superiori e latenza ridotta, risultando particolarmente vantaggioso in ambienti con molti dispositivi connessi. Vi è infatti la possibilità di utilizzare anche la “nuova” banda sui 6 GHz, oggi quasi inutilizzata.

Ergonomia e usabilità

Lavorare con lo Zenbook 14 OLED 2024 è un vero piacere. La tastiera adotta la tecnologia ErgoLift, con un’inclinazione ergonomica di 3° e una corsa dei tasti di 1,4 mm, con retroilluminazione a 3 livelli. La tecnologia “Quiet Typing” riduce il rumore durante la digitazione, migliorando il comfort in ambienti di lavoro silenziosi. La tastiera ci è piaciuta davvero tanto.

Il touchpad, con dimensioni di 130 x 75 mm, utilizza la tecnologia Precision Touchpad di Microsoft e supporta gesti multi-touch fino a quattro dita.

Il sistema audio, certificato Harman Kardon, comprende due altoparlanti stereo con tecnologia Smart Amp per migliorare la potenza e prevenire distorsioni, oltre al supporto per Dolby Atmos.

Sicurezza e sostenibilità

Sul fronte della sicurezza, Zenbook 14 OLED 2024 integra un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione, offrendo compatibilità con Windows Hello per l’autenticazione biometrica.

Asus ha posto attenzione anche agli aspetti di sostenibilità, ottenendo la certificazione EPEAT Gold e la conformità Energy Star. L’utilizzo di materiali riciclati nell’imballaggio testimonia l’impegno dell’azienda verso pratiche più ecosostenibili.

Prestazioni

Asus Zenbook 14 OLED 2024 rappresenta un notevole balzo in avanti nel segmento dei notebook ultraportatili premium. Le sue caratteristiche principali: prestazioni elevate, display OLED di qualità superiore, costruzione robusta e leggera, innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale e un’autonomia della batteria impressionante, lo rendono una scelta eccellente per professionisti e utenti esigenti.

Lo stesso processore si colloca in una posizione competitiva rispetto ai chip mobili di fascia alta, con prestazioni single-core paragonabili a quelle dei recenti processori AMD Ryzen e prestazioni multi-core che superano molti processori della generazione precedente.

La piattaforma Intel Arc integrata assicura, come già evidenziato in precedenza, un miglioramento di circa il 300% rispetto alle prestazioni delle GPU integrate Iris Xe della generazione passata. In termini pratici, ciò si traduce nella capacità di eseguire giochi moderni a 1080p con impostazioni medio-basse, nella possibilità di ottenere performance adeguate nelle attività di editing video leggero e modellazione 3D non complessa, nel poter fruire di un’accelerazione hardware efficiente con applicazioni creative come Adobe Premiere e DaVinci Resolve.

Anche il semplice strumento Microsoft WinSAT, integrato in Windows 11, permette di misurare le prestazioni del notebook Asus e ne evidenzia le potenzialità. Da tenere presente che il rilevamento è effettuato con il profilo Bilanciato (Opzioni risparmio energia).

Modern Standby

Premendo Windows+R quindi digitando powercfg.cpl , si troverà un solo profilo energetico: Bilanciato. Questo accade perché lo Zenbook, come gli altri portatili più recenti, si serve del Modern Standby (S0), uno stato di sospensione avanzato che prevede la gestione e l’utilizzo di un profilo di alimentazione simile a quello proprio dei dispositivi mobili. Come abbiamo spiegato nell’articolo sul funzionamento del risparmio energetico Windows, i dispositivi con Modern Standby possono riattivarsi quasi istantaneamente, offrendo un’esperienza simile all’utilizzo di uno smartphone.

L’utilizzo dello stato Modern Standby permette inoltre di eseguire alcune operazioni in background, come sincronizzare le email, aggiornare le notifiche e mantenere le connessioni di rete attive (nel caso di Connected Standby, “Connesso alla rete” in italiano). Questo stato è inoltre progettato per essere molto efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia al minimo mentre il dispositivo è in sospensione.

Premendo Windows+X , scegliendo Terminale e digitando powercfg /a , si legge che sul sistema Asus è disponibile lo stato Modern Standby (S0). La sospensione tradizionale (S3) non è supportata perché incompatibile con Modern Standby. Ecco perché nella finestra Opzioni risparmio energia c’è solo un unico profilo disponibile.

Non è consigliato, però chi volesse usare altri profili, compreso Prestazioni eccellenti, può digitare cmd nel menu Start di Windows 11, scegliere Esegui come amministratore quindi digitare il seguente comando:

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0 /f

Allorquando si volesse ripristinare Modern Standby (S0), basterà invece digitare:

reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /f

In entrambi i casi, affinché la modifica venga applicata, è necessario riavviare Windows 11. Nel primo caso, dopo il riavvio del sistema, la schermata powercfg.cpl permetterà di scegliere altri profili energetici.

Conclusioni

Con un peso di 1,2 Kg e uno spessore di 14,9 mm, Asus Zenbook 14 OLED 2024 si configura come una soluzione ideale per professionisti creativi, sviluppatori e utenti business che richiedono un dispositivo capace di gestire compiti impegnativi pur mantenendo una maneggevolezza da guinness.