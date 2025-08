Google Opal è realtà: inizia a usarlo in sicurezza da subito così

Google continua ad ampliare la sua suite di servizi basati sull’intelligenza artificiale. L’ultima creatura di Big G è Opal, nuova piattaforma AI gratuita che consente a tutti di creare nuove applicazioni senza avere alcuna conoscenza in ambito informatico. A renderlo possibile è proprio l’intelligenza artificiale, in grado di realizzare una nuova app da zero partendo dal semplice linguaggio naturale.

Il nuovo servizio AI Google Opal è per il momento disponibile all’interno di Labs esclusivamente per il pubblico statunitense. Teoricamente, dunque, non può ancora essere provato in Italia, ma solo sulla carta. Infatti, se si modifica in modo virtuale la propria posizione geografica, passaggio che può essere completato in pochi secondi con una VPN, si sbloccherà da subito l’accesso a Opal.

Come usare Google Opal in sicurezza qui in Italia

L’utilizzo sicuro dello strumento AI Opal di Google qui dall’Italia richiede la connessione a un server VPN posizionato negli Stati Uniti d’America, in modo da far credere al provider di rete di essere connessi dagli USA e non dal nostro Paese. Due gli elementi da valutare nella scelta di una VPN: la velocità di connessione e le funzionalità extra pensate per la sicurezza digitale degli utenti.

Uno dei punti di riferimento in Italia nel settore VPN è NordVPN. Da una parte è sia una delle VPN più veloci oggi disponibili sul mercato, dall’altra include funzioni proprietarie per una navigazione sicura in Internet. Tra queste funzionalità spicca in positivo Threat Protection Pro, che rileva in automatico la presenza di eventuali malware, blocca gli annunci pubblicitari e rimuove i tracker web.

I piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono in offerta con sconti fino al 72% e prezzi a partire da 3,39 euro al mese. A tutto questo si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni.