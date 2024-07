Google proverà a rendere ancora più hot questa estate con l’evento di presentazione degli smartphone della gamma Pixel 9 fissato per il 13 agosto. Ma è davvero necessario aspettare questo giorno per scoprire le novità hardware e software dei due dispositivi?

Google Pixel 9, ondata di leak: funzioni AI e video dal vivo

Tutto confermato: i due nuovi smartphone di Big G supporteranno nuove funzionalità di intelligenza artificiale che l’azienda presenterà, nel loro insieme, come Google AI. Un po’ come fatto da Apple con Apple Intelligence e Samsung con Galaxy AI, per intenderci.

La notizia giunge da Android Authority, che ha condiviso anche degli screen con tutti i dettagli del caso. Le feature AI ad oggi note sono dunque:

Gemini : il noto assistente AI sarà integrato nel sistema operativo

: il noto assistente AI sarà integrato nel sistema operativo Circle to Search : già nota questa funzione utile per effettuare una ricerca cerchiando con il dito un qualsiasi elemento visibile sullo schermo

: già nota questa funzione utile per effettuare una ricerca cerchiando con il dito un qualsiasi elemento visibile sullo schermo Aggiungimi : questa feature riguarda le foto di gruppo ma il suo funzionamento non è noto. Potrebbe però trattarsi di un componente aggiuntivo o di una espansione della funzione “Best Take” della gamma Pixel 8

: questa feature riguarda le foto di gruppo ma il suo funzionamento non è noto. Potrebbe però trattarsi di un componente aggiuntivo o di una espansione della funzione “Best Take” della gamma Pixel 8 Studio : secondo il report, questo sarebbe il nome per l’app “Creative Assistant”, descritta in precedenza come un’estensione degli strumenti di AI generativa

: secondo il report, questo sarebbe il nome per l’app “Creative Assistant”, descritta in precedenza come un’estensione degli strumenti di AI generativa Screenshot: questa funzione, si legge nella descrizione (anch’essa condivisa da Android Authority), consentirà di usare l’intelligenza artificiale per cercare screenshot e utilizzarli come una libreria estesa per ricavare informazioni. L’AI sarà in grado di analizzare il contenuto dei singoli screenshot e rispondere a domande ad esso relative.

Quest’ultima feature ricorda Recall di Windows 11, che Microsoft ha deciso di posticipare per renderla sicura e affidabile. L’utilizzo dell’AI per l’analisi degli screenshot sarà comunque opzionale e potrà dunque essere attivato/disattivato in qualsiasi momento.

Nel frattempo è stato diffuso in rete un video che mostrerebbe il Pixel 9 “dal vivo” e in una insolita colorazione rosa. Lo smartphone, in base alla clip, è in linea con i render diffusi fino ad oggi e quindi dovrebbe avere profili più squadrati (come gli iPhone) e un modulo fotografico posteriore sì “importante” come quello dei precedenti modelli, ma ora a forma di pillola.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

Il nuovo smartphone di Big G sarà proprio così? Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi leaker, ma per informazioni ufficiali bisogna attendere il 13 agosto.