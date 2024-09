Google Play sta testando una nuova interfaccia per l'installazione app

Stando a quanto riportato dal sito e dal canale YouTube di Android Authority, gli sviluppatori sarebbero a lavoro per fornire una nuova interfaccia utente a Google Play. Nello specifico, le modifiche dovrebbero riguardare l’installazione delle app.

Gli esperti del suddetto sito, con l’analisi alcune porzioni di codice dell’app, hanno individuato delle modifiche non ancora disponibili ai comuni utenti. Nonostante ciò, è stato possibile attivare la nuova interfaccia, con il video qui riportato come risultato tangibile di come potrebbe cambiare Google Play.

Un nuovo modo di installare le app tramite Google Play

A grandi linee la nuova interfaccia colloca il resoconto dell’installazione nella parte superiore del display, con un pulsante di annullamento dell’operazione sulla destra. Proprio sotto di esso appare un interruttore con la dicitura Automatically open after install (ovvero apertura automatica dopo l’installazione) che sembra attivo come opzione predefinita.

Altra novità interessante è la nuova sezione che va a elencare quali altri dispositivi sono compatibili rispetto all’app in questione. Ogni singola piattaforma presenta inoltre un tasto di installazione, il che si traduce in potenziali installazioni su più dispositivi con pochi semplici tocchi sul display.

Così come tante altre funzionalità individuate attraverso l’analisi di file APK, pratica nota come teardown, non è detto che Google vada effettivamente a implementare questa nuova interfaccia. La reale implementazione potrebbe inoltre richiedere un’attesa anche prolungata.

Non è la prima volta in questi mesi che Google Play presenta alcune interessanti novità. Meno di un paio di mesi fa, per esempio, gli sviluppatori hanno integrato nuovi widget per le Raccolte. Sempre nel contesto grafico, alcune migliorie sono state apportate alla piattaforma lo scorso mese di giugno.