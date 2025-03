Google sta lavorando a un menu di selezione testo che attiva Gemini

Gemini ha ormai “invaso” l’ecosistema Google. È possibile individuarla nelle e-mail e nelle foto, così come sui fogli di calcolo. A quanto pare, l’AI sarà a breve disponibile anche quando viene selezionato del testo su un dispositivo Android.

Gli esperti del sito Android Authority hanno individuato questa nuova funzione attraverso un teardown del file APK dell’app Google 16.8.31.sa.arm64 beta. Secondo quanto emerso, la funzionalità dovrebbe consentire agli utenti di utilizzare il testo selezionato come se fosse un prompt testuale per fare una richiesta all’AI.

In realtà, questo meccanismo non è apparso ancora funzionante a chi ha tentato di testarlo. Nonostante ciò, gli stessi hanno provato a immaginare come il tutto potrebbe svolgersi. Seleziona qualunque tipo di testo (ad esempio da una pagina Web), potrebbe essere possibile selezionare il menu a tre punti del pop-up di selezione del testo, selezionando poi una voce che fa riferimento a Gemini.

Selezione testo per attivare Gemini: quando la possibile implementazione?

Secondo quanto trapelato finora l’interazione, la funzionalità dovrebbe permettere di interagire con qualunque browser e app che offra la possibilità di selezionare testo.

Gli esperti di Android Authority non hanno voluto esprimersi anche riguardo la data di effettiva implementazione. In molti però pensano che la sua integrazione possa essere collegata a un futuro aggiornamento dell’app Google o dell’interfaccia utente del sistema Android, data la sua presenza nella beta esaminata.

Di certo, questo è solo un piccolo tassello dell’enorme puzzle costituito da Gemini, con l’AI che risulta ormai pressoché “onnipresente”. Basti pensare a Google Maps, che gradualmente sta abbracciano il modello AI. In questo processo, Google ha dimostrato di voler andare oltre ai propri strumenti, arrivando a stringere collaborazioni con Xiaomi e altri marchi importanti nel contesto mobile.