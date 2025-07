Google, svolta nella ricerche online: arriva la funzione AI Web Guide

Nel panorama in continua evoluzione della ricerca online, una nuova svolta tecnologica sta ridefinendo le modalità con cui gli utenti interagiscono con le informazioni digitali.

La recente introduzione di Web Guide, l’innovativa funzionalità sviluppata da Google, promette di cambiare il modo in cui vengono presentati e organizzati i risultati di ricerca. Attraverso una sofisticata combinazione di algoritmi e Intelligenza Artificiale, la classica SERP lascia spazio a un’esperienza di navigazione più ordinata, personalizzata e intuitiva.

Con Web Guide, la compagnia di Mountain View introduce un approccio radicalmente diverso rispetto ai tradizionali motori di ricerca. La principale novità consiste nella presentazione dei risultati di ricerca non più come una semplice sequenza di link, ma come una serie di categorie tematiche, ciascuna pensata per rispondere a specifiche esigenze informative degli utenti. Questa nuova organizzazione consente di orientarsi con maggiore facilità tra le numerose fonti disponibili, rendendo più efficiente l’accesso ai contenuti rilevanti.

Il principio su cui si basa Web Guide

Il cuore pulsante di questa innovazione è rappresentato da una versione personalizzata del modello Gemini, una delle soluzioni AI più avanzate sviluppate da Google.

Integrata con la tecnologia query fan out, la piattaforma è in grado di interpretare le richieste degli utenti in modo più profondo e articolato. Quando viene inserita una query, il sistema genera automaticamente una serie di ricerche correlate, raccogliendo e organizzando i risultati in sezioni coerenti e tematiche. Ad esempio, cercando suggerimenti per un viaggio in solitaria in Giappone, l’utente si troverà davanti a categorie come “guide complete”, “esperienze personali” e “consigli pratici”, tutte accuratamente selezionate e ordinate.

L’obiettivo principale di Web Guide è quello di ridurre drasticamente il tempo necessario per trovare le informazioni più pertinenti, minimizzando lo scorrimento tra risultati irrilevanti. Questa filosofia riflette la volontà di Google di offrire un’esperienza di ricerca online più gratificante e personalizzata, in grado di anticipare le necessità degli utenti anche quando non sono espresse in modo preciso.

Attualmente, la funzionalità è accessibile esclusivamente agli iscritti al programma sperimentale Search Labs e limitata alla scheda Web. Questo approccio permette a Google di raccogliere feedback preziosi dagli utenti più esperti, valutando l’efficacia della nuova modalità di presentazione dei risultati di ricerca. Se i test in corso confermeranno le aspettative, la società prevede di estendere Web Guide anche alla scheda principale, ampliando così il bacino di utenza e offrendo questa esperienza avanzata a milioni di persone in tutto il mondo.