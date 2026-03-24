Governo USA vieta l'importazione dei router prodotti all'estero

Il dibattito sulla sicurezza informatica negli Stati Uniti si accende nuovamente, questa volta a causa di una decisione che rischia di cambiare radicalmente il mercato dei router.

La FCC (Federal Communications Commission), con una mossa che punta a blindare le infrastrutture digitali americane, ha annunciato che da marzo 2026 saranno vietate tutte le importazioni di dispositivi la cui produzione, assemblaggio, progettazione o sviluppo avvenga, anche solo in parte, fuori dai confini nazionali.

Un cambio di rotta drastico che si inserisce nel solco di una strategia di difesa sempre più stringente, dopo che gruppi come Volt Typhoon hanno dimostrato come le vulnerabilità tecnologiche possano essere sfruttate per minacciare settori chiave della società americana.

La misura nasce da una ricerca che ha evidenziato come la presenza di dispositivi prodotti all’estero rappresenti un rischio concreto per la catena di approvvigionamento digitale. Secondo i documenti, alcuni di questi apparati sono stati utilizzati per operazioni di spionaggio, furto di proprietà intellettuale e sabotaggio di sistemi critici, dalla gestione dell’energia ai trasporti, fino alle reti idriche. Il focus si sposta dunque su una difesa preventiva, capace di arginare le minacce alla radice, riducendo la dipendenza da fornitori stranieri e promuovendo una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera produttiva.

Router in USA: chi potrà continuare a vendere e chi dovrà fermarsi

La nuova regolamentazione non impone un obbligo immediato di sostituzione per i consumatori: i router già certificati e presenti sul mercato prima dell’entrata in vigore del provvedimento potranno essere regolarmente commercializzati.

Tuttavia, chi vorrà introdurre nuovi modelli realizzati, anche solo parzialmente, al di fuori degli Stati Uniti, dovrà ottenere una speciale autorizzazione dal DoW (Department of War) o dal DHS (Department of Homeland Security). Questa concessione sarà soggetta a controlli rigorosi e potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora emergano discrepanze o violazioni delle condizioni imposte.

L’iter per ottenere il permesso non sarà semplice: le aziende dovranno fornire una documentazione dettagliata che includa la governance societaria, l’elenco dei dirigenti, la tracciabilità dei materiali e la provenienza di software e firmware. Sarà necessario presentare un’analisi dei punti critici della catena di approvvigionamento e un piano dettagliato per la rilocalizzazione della produzione negli USA, oltre a nominare un responsabile incaricato di relazionare ogni tre mesi sui progressi compiuti. Le autorizzazioni avranno carattere temporaneo, con una validità massima di 18 mesi, e la loro revoca potrà avvenire in modo istantaneo in caso di dichiarazioni false o incomplete.

Il precedente dei droni e le possibili ripercussioni

Non è la prima volta che gli Stati Uniti scelgono la via del blocco per rafforzare la sicurezza informatica: già nel dicembre 2025, un provvedimento simile aveva colpito il mercato dei droni stranieri, costringendo giganti come DJI a rivedere le proprie strategie. L’obiettivo dichiarato è sempre lo stesso: limitare l’esposizione a rischi provenienti da fornitori non controllati e incentivare la nascita di una filiera interna più solida e resiliente.

La decisione della FCC ha inevitabilmente generato un acceso dibattito. Da un lato, sostenitori della misura sottolineano la necessità di eliminare vulnerabilità strutturali e di promuovere investimenti nella manifattura domestica, ritenendo che solo così si possa garantire una reale sicurezza informatica. Dall’altro, rivenditori e operatori commerciali temono rincari e carenze di prodotti, specialmente durante la delicata fase di transizione verso una produzione interamente nazionale. Alcuni esperti suggeriscono che interventi più mirati, come aggiornamenti coordinati del firmware, potrebbero offrire un livello di protezione analogo senza dover ricorrere a un blocco così esteso.