Guadagna fino all'8% in criptovalute con la carta Wirex

La rapida ascesa di Bitcoin degli ultimi giorni, con tanto di record assoluti, ha riacceso l’interesse di molte persone nei confronti delle criptovalute. Un modo per approfittare del momento favorevole senza correre il rischio di operare col trading è l’utilizzo della carta-conto Wirex, che consente di guadagnare fino all’8% di cryptoback, termine che in questo caso si sostituisce a cashback perché la ricompensa non è in denaro ma in criptovalute.

Come guadagnare fino all’8% come ricompensa in criptovalute con Wirex

Per guadagnare fino all’8% in cryptoback occorre sottoscrivere il piano Elite di Wirex, il cui costo è di 29,99 dollari al mese. In alternativa è possibile scegliere il piano Premium a 9,99 dollari al mese, che consente di guadagnare come ricompensa fino al 3% in criptovalute. Volendo, si può anche optare per il piano Standard: è gratuito e offre fino al 1% di cryptoback.

Alcuni numeri relativi alla carta-conto Wirex descrivono al meglio il successo ottenuto fin qui: oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo, più di 20 miliardi di dollari in transazioni e 30 milioni di dollari per l’assicurazione sugli asset digitali.

A proposito di quest’ultimi, Wirex dà la possibilità di acquistare, conservare e scambiare più di 250 asset, tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple e Dogecoin. Un altro vantaggio è costituito dai prelievi gratuiti presso gli ATM, oltre a una spesa illimitata e a zero commissioni mensili.

Vi ricordiamo che è possibile registrare un nuovo account con Wirex gratuitamente su questa pagina del sito ufficiale.