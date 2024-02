Guadagna fino all'8% in criptovalute per ogni transazione effettuata con la carta Wirex

Nelle ultime settimane il mercato delle criptovalute sta vivendo un ottimo momento, spinto dalla crescita costante di Bitcoin con l’avvicinarsi del suo dimezzamento (halving), l’evento più atteso di quest’anno nel mondo crypto. Visto il periodo favorevole, c’è chi ha iniziato a investire sul trading, altri ancora invece sulla nuova carta-conto Wirex, strumento che consente di ottenere fino all’8% in criptovalute per ogni transazione effettuata. L’iscrizione alla carta è gratuita grazie al piano Standard, con il quale è possibile guadagnare fino all’1% in Cryptoback.

I vantaggi della carta-conto Wirex

Wirex si presenta come la soluzione ideale per spendere criptovalute e stablecoin. Il vantaggio più significativo, come da titolo, è il guadagno fino all’8% di Cryptoback, parola che riprende il termine cashback (anziché in cash, la percentuale di guadagno è sottoforma di criptovaluta).

Ai fini della ricompensa sono validi tutti gli acquisti compiuti con la carta, anche quelli in euro, con il cashback in criptovalute da subito disponibile nel proprio conto Wirex.

Altri due vantaggi significativi sono le offerte e gli sconti esclusivi pensati per i titolari della carta, più i prelievi gratuiti fino a 200 dollari in tutti gli sportelli bancari a livello globale. Non sono previste commissioni né canoni mensili o annuali per il mantenimento del conto.

Sul fronte della sicurezza, la carta Wirex offre l‘identificazione a due fattori, il blocco istantaneo della carta e le notifiche istantanee in app per ogni pagamento effettuato.

Il piano Standard è gratuito e offre una ricompensa in criptovalute fino all’1%. Quello Premium costa 9,99 dollari al mese e permette di ottenere fino al 3% di Cryptoback. Infine, il piano Elite prevede una ricompensa fino all’8% di criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.