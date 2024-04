Guarda il film Argylle in streaming su Apple TV+ (prova gratis 7 giorni)

A distanza di pochi giorni dal suo debutto, il film d’azione Argylle diretto da Matthew Vaughn è la pellicola più vista di Apple TV+, la piattaforma streaming video della casa di Cupertino. Il cast stellare è composto da Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, John Cena, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa e tanti altri ancora.

Puoi vedere il film Argylle gratis iscrivendoti alla prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+. Al termine il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdire prima del rinnovo (senza costi aggiuntivi).

Argylle è disponibile in streaming su Apple TV+

Argylle è il nuovo film del regista Matthew Vaughn basato sull’omonimo romanzo di Elly Conway, che è anche la protagonista. Nel film Elly è interpretata da Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron Howard (A Beautiful Mind), che rimane coinvolta in una misteriosa serie di omicidi dopo l’incontro fortuito con Aidan (interpretato da Sam Rockwell).

L’altro protagonista del film è l’agente segreto Argylle (Henry Caville), che scopre come i romanzi della Conway abbiano anticipato in maniera sorprendente alcuni elementi di missioni reali. Questo fatto ha attirato l’attenzione di alcune sinistre figure, come quella interpretata da Bryan Cranston, che è il principale antagonista della storia.

Ricapitolando, ecco gli interpreti e i personaggi di Argylle:

Bryce Dallas Howard è Elly Conway, una scrittrice misteriosa

Henry Cavill è Argylle, un agente segreto

Sam Rockwell è Aidan, una spia

Bryan Cranston è Ritter, il principale antagonista

Samuel L. Jackson è Alfred Solomon, ex vice direttore della CIA

DuaLipa è LaGrange, una terrorista

Per concludere, ti ricordiamo che puoi iscriverti gratis per 7 giorni ad Apple TV+, per poi decidere se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.