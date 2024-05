Guarda il Roland Garros in streaming su NOW (offerta)

Tutto pronto per il Roland Garros, secondo slam della stagione dopo il trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW collegandosi ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Il modo più conveniente per seguire il Roland Garros è l’attivazione del pass Sport di NOW, oggi in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Volendo è possibile sottoscrivere anche la promo di due mesi a 14,99 euro al mese, per poi scegliere se rinnovare a 24,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Come vedere il Roland Garros in streaming

Ricapitolando quindi, per vedere il Roland Garros in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, scaricare l’app del servizio sul dispositivo dove si intende guardare il torneo e collegarsi alla diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 tramite la sezione Canali Live.

A Parigi ci sarà anche Jannik Sinner: dopo il recupero dal problema all’anca, l’azzurro è pronto a scendere in campo per diventare il nuovo numero uno del mondo, Djokovic permettendo. Gli altri azzurri in tabellone sono Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e Fognini.

Oltre al Roland Garros, gli appassionati di tennis grazie al pass Sport avranno accesso a tutti i tornei del circuito ATP e WTA, inclusi quindi i Masters 1000, oltre a Wimbledon in esclusiva, le ATP Finals di Torino e la Davis Cup. Quest’estate poi sempre su NOW gli abbonati potranno seguire tutti i 51 match di Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi, oltre all’intera programmazione sportiva in diretta e on demand di Sky.

Puoi attivare l’offerta sul pass Sport tramite questa pagina del sito ufficiale NOW.