Guarda la quarta puntata di Pechino Express in streaming su NOW

Oggi, giovedì 28 marzo, andrà in onda la quarta puntata dell’undicesima stagione di Pechino Express. L’appuntamento sarà visibile dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, la piattaforma online che consente di vedere l’intera programmazione Sky live e on demand a un prezzo vantaggioso.

Al momento è possibile sottoscrivere il piano Entertainment a 6,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro. Questo piano permette di vedere tutti i contenuti del pacchetto Sky TV, dunque gli show di Sky per la famiglia e le migliori serie italiane e internazionali.

Come vedere la quarta puntata di Pechino Express in streaming su NOW

Per guardare la puntata di oggi di Pechino Express 11 in streaming occorre attivare il pass Entertainment di NOW tramite la pagina dedicata.

Come spiegato qui sopra, il pass è attualmente in promozione a 6,99 euro al mese. Per garantirsi il prezzo promozionale, bisogna mantenere l’abbonamento attivo almeno dodici mesi. Al termine, si è liberi di scegliere se rinnovare o meno la sottoscrizione: se si opta per non rinnovare, non vi sono spese extra da sostenere.

Nel corso della quarta tappa i concorrenti affronteranno un percorso lungo 454 km, da Lao Cai a Dien Bien Phu. Si tratta dell’ultima puntata in Vietnam: dalla prossima infatti l’adventure-game di Sky varcherà i confini del Laos.

I Pasticcieri, in qualità di vincitori della terza tappa, partiranno in prima posizione. Un vantaggio non da poco, considerando il temuto percorso di questa sera. Al termine, la coppia vincitrice riceverà in mano la temuta busta nera: l’episodio sarà o meno eliminatorio?

Puoi attivare il pass Entertainment in promozione a 6,99 euro al mese per dodici mesi su questa pagina.