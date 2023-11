Guarda la quinta stagione di Fargo in streaming su NOW

La quinta stagione di Fargo, la serie ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen, ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri mercoledì 22 novembre in esclusiva in streaming su NOW (in contemporanea con gli Stati Uniti). Dal 22 novembre andrà in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic in prima serata e ogni episodio sarà disponibile on demand.

Per vedere la serie Fargo in streaming è necessaria la sottoscrizione del Pass Entertainment di NOW, oggi in offerta a partire da 6,99€ al mese. La promozione è disponibile su questa pagina.

La quinta stagione di Fargo è in streaming in esclusiva su NOW

I nuovi episodi della serie Fargo, vincitrice di Emmy, Peabody, AFI e TCA Award, sono intepretati tra gli altri da Juno Temple (Ted Lasso) e Jon Hamm (Mad Men). Fanno parte del cast anche Dave Foley, Sam Spruell, Richa Moorjani, Lamorne Morris, Joe Keery, David Rysdahl e Jennifer Jason Leigh.

Il quinto capitolo è ambientato nel 2019, tra Minnesota e North Dakota. La casalinga del Midwest Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple) si ritrova nei guai con le autorità. Roy Tillman (Jon Hamm), lo sceriffo del North Dakota, è sulle tracce di Dorothy da diverso tempo. Accanto a lui c’è suo figlio Gator (Joe Keery) e Ole Munch (Sam Spruell), un misterioso vagabondo le cui origini non sono molto chiare.

La quinta stagione dell’acclamata serie TV Fargo è composta in totale da dieci episodi. I primi due sono già disponibili on demand in streaming su NOW, mentre i successivi otto lo saranno a partire dal prossimo 29 novembre, quando andrà in onda il terzo episodio. Il finale della nuova stagione è atteso per il 17 gennaio, quando andrà in onda il decimo e ultimo episodio.

Puoi attivare il Pass Entertainment di NOW in offerta a 6,99€ a questa pagina. Grazie alla promo annuale, ottieni 12 mesi al prezzo di 10.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.