Guarda la WWE in italiano su Netflix con una VPN

I diritti televisivi della WWE in Italia vedono discovery+ e DMAX punto di riferimento per i programmi WWE, mentre per i PLE Live occorre rivolgersi al WWE Network. In questi ultimi giorni c’è però una sorpresa gradita per tutti gli appassionati: l’utilizzo di una VPN in uno dei Paesi dove la WWE è disponibile su Netflix consente di guardare gli show più recenti come Raw, NXT e Smackdown in italiano.

Per vedere la WWE su Netflix in lingua italiana occorre quindi attivare una VPN e scegliere un server posizionato ad esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Fatto questo, è sufficiente accedere a Netflix e selezionare la lingua italiana. Il commento ha per protagoniste le voci di Luca Franchini e Michele Posa.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato per gli eventi streaming è NordVPN. I piani di due anni sono ancora in sconto del 74% grazie al rinnovo dell’offerta di Natale, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere la WWE in italiano su Netflix con una VPN

La visione della WWE su Netflix in lingua italiana richiede la sottoscrizione di una VPN e la connessione a un server VPN in uno dei Paesi in cui la WWE è presente sulla piattaforma streaming statunitense. Tra queste nazioni si annoverano USA, Regno Unito e i Paesi della Scandinavia.

NordVPN è una delle VPN che offre un’esperienza streaming gratificante, grazie alla velocità della connessione superiore alla media e ai migliaia di server disponibili in oltre 100 nazioni diverse in tutto il mondo. Tra le altre cose è anche una VPN sicura, grazie a una politica no-log certificata e a funzionalità extra per la sicurezza come Threat Protection Pro.

I piani di due anni sono disponibili a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi, grazie al 74% di sconto dell’offerta di Natale. In più si può contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.