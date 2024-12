Guarda le tue serie preferite anche all'estero con questo trucco

Per milioni di italiani le festività di fine anno sono l’occasione perfetta per una vacanza all’estero. Quando si è lontano dall’Italia arriva però puntuale lo stesso problema: l’impossibilità di vedere le proprie serie preferite, a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider dei servizi di rete.

Allo stesso tempo, esiste un rimedio tanto semplice quanto efficace: l’attivazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che da una parte nasconde l’IP reale e dall’altra permette di simulare una connessione da un IP fittizio.

Uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, i cui piani di due anni sono in sconto del 74%. Grazie alla promozione in corso è possibile attivare NordVPN a partire da 2,99 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come guardare le proprie serie preferite all’estero con una VPN come NordVPN

Per riuscire a vedere le proprie serie tv preferite all’estero è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da far credere al proprio provider dei servizi Internet di essere connessi dal nostro Paese anche se ci troviamo distanti migliaia di km.

Con NordVPN si ha accesso a tre server italiani nelle città di Milano, Roma e Palermo. In genere i servizi VPN offrono un solo server per le nazioni le cui dimensioni sono simili a quelle dell’Italia, in questo caso invece gli utenti possono scegliere fra ben tre server posizionati ciascuno in differenti città.

Un altro vantaggio di NordVPN è di disporre di una velocità di connessione doppia rispetto alla media offerta dalla concorrenza. A una connessione più veloce corrisponde un’esperienza streaming migliore.

Al momento i piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto pari al 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Oltre allo sconto è possibile usufruire anche di 4 mesi extra gratuiti e di una garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni.