Guarda tutti i 51 match di EURO 2024 in streaming su NOW

Venerdì 14 giugno prenderà il via EURO 2024, la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. Tutti i 51 match della prossima rassegna continentale saranno trasmessi sulla piattaforma streaming NOW con il pass Sport, in questi giorni in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.

La Nazionale italiana, dopo l’ultima amichevole disputata nella serata di ieri contro la Bosnia, farà il suo esordio agli Europei questo sabato contro l’Albania, con il calcio d’inizio fissato alle 21:00. Tre ore prima, nello stesso girone degli Azzurri, si affronteranno Spagna e Croazia.

Tutti i match di EURO 2024 sono sulla piattaforma streaming NOW

Per gli appassionati di calcio gli Europei 2024 sono l’appuntamento sportivo più importante dell’anno, anche in virtù della fiducia riposta sul cammino della Nazionale allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Passione che porterà la maggior parte dei tifosi a seguire tutte le 51 gare in calendario: il servizio streaming NOW sarà il solo a trasmetterle tutte, a fronte dei soli 30 match visibili sui canali Rai.

Per avere un quadro più chiaro della programmazione NOW, ecco il calendario completo della fase a gironi (tutte le partite saranno visibili in streaming):

Venerdì 14 giugno

Germania-Scozia (ore 21:00)

Sabato 15 giugno

Ungheria-Svizzeria (ore 15:00)

Spagna-Croazia (ore 18:00)

Italia-Albania (ore 21:00)

Domenica 16 giugno

Polonia-Olanda (ore 15:00)

Slovenia-Danimarca (ore 18:00)

Serbia-Inghilterra (ore 21:00)

Lunedì 17 giugno

Romania-Ucraina (ore 15:00)

Belgio-Slovacchia (ore 18:00)

Austria-Francia (ore 21:00)

Martedì 18 giugno

Turchia-Georgia (ore 18:00)

Portogallo-Repubblica Ceca (ore 21:00)

Mercoledì 19 giugno

Croazia-Albania (ore 15:00)

Germania-Ungheria (ore 18:00)

Scozia-Svizzera (ore 21:00)

Giovedì 20 giugno

Slovenia-Serbia (ore 15:00)

Danimarca-Inghilterra (ore 18:00)

Spagna-Italia (ore 21:00)

Venerdì 21 giugno

Slovacchia-Ucraina (ore 15:00)

Polonia-Austria (ore 18:00)

Olanda Francia (ore 21:00)

Sabato 22 giugno

Georgia-Repubblica Ceca (ore 15:00)

Turchia-Portogallo (ore 18:00)

Belgio-Romania (ore 21:00)

Domenica 23 giugno

Svizzera-Germania (ore 21:00)

Scozia-Ungheria (ore 21:00)

Lunedì 24 giugno

Albania-Spagna (ore 21:00)

Croazia-Italia (ore 21:00)

Martedì 25 giugno

Francia-Polonia (ore 18:00)

Olanda-Austria (ore 18:00)

Danimarca-Serbia (ore 21:00)

Inghilterra-Slovenia (ore 21:00)

Mercoledì 26 giugno

Slovacchia-Romania (ore 18:00)

Ucraina-Belgio (ore 18:00)

Georgia-Portogallo (ore 21:00)

Repubblica Ceca-Turchia (ore 21:00)

Gli ottavi di finale si disputeranno dal 29 giugno al 2 luglio, i quarti dal 5 al 6 luglio, le semifinali saranno il 9 e 10 luglio, mentre la finale il 14 luglio. Confermiamo che tutti gli incontri di EURO 2024, incluse le fasi finali, saranno visibili in streaming su NOW con il pass Sport, acquistabile a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.