Guardare tutta la Serie A costa meno grazie al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

Fino a gennaio 2026 permette di risparmiare il 50%: ecco tutti i dettagli dell'ultima promozione di TIMVISION.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 ago 2025
Sabato 23 agosto comincia la nuova stagione di Serie A. Per gli appassionati di calcio un appuntamento imperdibile, anche se tutti devono fare i conti con il proprio budget. Se si è alla ricerca di offerte, segnaliamo il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime, che permette di risparmiare il 50% fino a gennaio 2026.

Il costo di TIMVISION con DAZN e Prime è pari a 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro per i restanti 7 mesi, a fronte di un vincolo di permanenza di un anno. L’offerta, che si rivolge anche ai già clienti DAZN e Amazon Prime, è attivabile online a costo zero, a differenza dei 19,99 euro una tantum richiesti se si procede con un’attivazione da altri canali.

Che cosa include il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

L’attuale pacchetto TIMVISION in offerta include i seguenti servizi:

  • TIMVISION: serie tv, film, cartoni e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport live e on demand, tutto il catalogo di Discovery+ e i programmi degli ultimi 7 giorni di Mediaset e La7 (del valore di 6,99 euro al mese)
  • DAZN Full: tutte le partite di Serie A, Serie B e LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A Women, il meglio del volley nazionale e internazionale, una selezione di partite di NFL, boxe e PFL, più i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (del valore di 44,99 euro al mese)
  • Amazon Prime: Prime Video, Prime Music, Prime Reading e i vantaggi dell’abbonamento Prime per gli articoli acquistati su Amazon.it (del valore di 4,99 euro al mese)
  • Infinity+: il meglio del cinema e delle serie tv (del valore di 7,99 euro al mese, fino al 30 novembre 2025)
  • TIMVISION Box: incluso in comodato d’uso gratuito

L’offerta attuale di TIMVISION, che consente di risparmiare un importo considerevole fino a gennaio 2026, terminerà il 30 agosto 2025.

