Guardare tutta la Serie A costa meno grazie al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

Sabato 23 agosto comincia la nuova stagione di Serie A. Per gli appassionati di calcio un appuntamento imperdibile, anche se tutti devono fare i conti con il proprio budget. Se si è alla ricerca di offerte, segnaliamo il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime, che permette di risparmiare il 50% fino a gennaio 2026.

Il costo di TIMVISION con DAZN e Prime è pari a 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi 34,99 euro per i restanti 7 mesi, a fronte di un vincolo di permanenza di un anno. L’offerta, che si rivolge anche ai già clienti DAZN e Amazon Prime, è attivabile online a costo zero, a differenza dei 19,99 euro una tantum richiesti se si procede con un’attivazione da altri canali.

Che cosa include il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

L’attuale pacchetto TIMVISION in offerta include i seguenti servizi:

TIMVISION : serie tv, film, cartoni e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport live e on demand, tutto il catalogo di Discovery+ e i programmi degli ultimi 7 giorni di Mediaset e La7 (del valore di 6,99 euro al mese)

: serie tv, film, cartoni e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport live e on demand, tutto il catalogo di Discovery+ e i programmi degli ultimi 7 giorni di Mediaset e La7 DAZN Full : tutte le partite di Serie A, Serie B e LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A Women, il meglio del volley nazionale e internazionale, una selezione di partite di NFL, boxe e PFL, più i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (del valore di 44,99 euro al mese)

: tutte le partite di Serie A, Serie B e LaLiga, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Serie A Women, il meglio del volley nazionale e internazionale, una selezione di partite di NFL, boxe e PFL, più i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 Amazon Prime : Prime Video, Prime Music, Prime Reading e i vantaggi dell’abbonamento Prime per gli articoli acquistati su Amazon.it (del valore di 4,99 euro al mese)

: Prime Video, Prime Music, Prime Reading e i vantaggi dell’abbonamento Prime per gli articoli acquistati su Amazon.it Infinity+ : il meglio del cinema e delle serie tv (del valore di 7,99 euro al mese, fino al 30 novembre 2025)

: il meglio del cinema e delle serie tv TIMVISION Box: incluso in comodato d’uso gratuito

L’offerta attuale di TIMVISION, che consente di risparmiare un importo considerevole fino a gennaio 2026, terminerà il 30 agosto 2025.