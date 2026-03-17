Guerra in Iran, stangata sulle bollette luce e gas: la soluzione di Octopus

Dall’inizio della guerra in Iran il prezzo di luce e gas continua ad aumentare giorno dopo giorno, disegnando un’autentica stangata sull’energia per le famiglie italiane. A questo proposito, le più recenti stime indicano un aumento annuale in bolletta già superiore a 350 euro.

Tra le soluzioni migliori per difendersi dal caro energia segnaliamo l’offerta luce e gas di Octopus, che permette di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. La proposta in questione è denominata Octopus Fissa 12M e prevede la possibilità di scegliere la tariffa più bassa anche al termine del primo anno di contratto.

Le tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 19 marzo

Il fornitore energetico britannico Octopus ha di recente rinnovato le proprie tariffe luce e gas, vedendo al ribasso sia il costo della materia prima Luce sia quello della materia prima Gas. Ricordiamo che si tratta di un’offerta senza vincoli o penali, dunque volendo è possibile cambiare fornitore senza costi aggiuntivi.

Di seguito le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy valide fino al 19 marzo.

Luce

Materia prima Luce: 0,1353 euro/kWh (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi) Costo di commercializzazione: 6 euro al mese (per un totale di 72 euro l’anno)

Gas

Materia prima Gas: 0,49 euro/Smc (prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per dodici mesi consecutivi) Costo di commercializzazione: 7 euro al mese (per un totale di 84 euro l’anno)

Gli altri costi indipendenti dal fornitore sono le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Una bolletta semplice da leggere e con i costi “in chiaro” è un altro dei punti di forza di Octopus, che va ad aggiungersi alle tariffe concorrenziali citate qui sopra.

Infine, per sottoscrivere una nuova fornitura è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata dell’offerta, raggiungibile tramite il box posizionato qui sotto.