Hai comprato un nuovo iPhone? Riscatta subito 3 mesi gratis di Apple TV+

L’uscita degli iPhone 17, oltre al modello Air, ha spinto numerose persone ad acquistare un nuovo iPhone. Non tutte sanno però che il loro acquisto sblocca diversi benefici, tra cui una prova gratuita di 3 mesi di Apple TV+, la piattaforma streaming video della casa di Cupertino.

Per riscattare i 3 mesi gratuiti di Apple TV+ è sufficiente andare aprire l ‘app Apple TV+ sul proprio nuovo dispositivo e selezionare il messaggio Ricevi 3 mesi gratis che compare in automatico. In alternativa è possibile attivare il periodo di prova anche tramite l’app Impostazioni, selezionando la notifica dell’offerta situata appena sotto il proprio Apple ID.

Ricordiamo anche la possibilità di provare il servizio streaming per 7 giorni consecutivi, a patto di non aver mai usufruito prima d’ora della prova gratuita. Per accedervi basterà aprire l’applicazione Apple TV+ sul telefono, per poi effettuare l’accesso all’app sul proprio Smart TV.

Le ultime uscite di settembre disponibili nel catalogo Apple TV+

Il ritorno di Jennifer Aniston, Billy Crudup Reese Whiterspoon per la quarta stagione di The Morning Show, serie vincitrice di un premio Emmy, è realtà. Si tratta di uno dei fiori all’occhiello della piattaforma, una serie che racconta il mondo del lavoro dal punto di vista di chi dà il buongiorno a milioni di americani ogni mattina.

Parlando di ritorni, non possiamo non menzionare quello di Jackson Lamb, il famigerato capo della squadra di agenti dell’MI5 di Londra, interpretato da un notevole Gary Oldman. Per Slow Horses, questo il nome della serie, è il debutto ufficiale della quinta stagione.

Da venerdì 26 settembre è disponibile in catalogo anche All of You, un film con Brett Goldstein e Imogen Poots, che interpretano rispettivamente Simon e Laura, migliori amici fin dai tempi del college. Una storia struggente, diretta da William Bridges e scritta dagli autori di Ted Lasso e Black Mirror.