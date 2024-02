Halving Bitcoin, l'ora è vicina: perché è il momento giusto per investire

Il 2024 passerà alla storia come l’anno dell’Halving Bitcoin, ossia il dimezzamento della ricompensa per il mining dei Bitcoin riconosciuta ai cosiddetti “minatori”. È un evento così importante perché in primis si verifica una volta ogni quattro anni (e sarà così fino al 2040, quando non ci saranno più Bitcoin da estrarre), e poi – soprattutto – perché in concomitanza con esso si verifica un innalzamento del valore della criptovaluta regina.

Ciò accade per la classica legge della domanda e dell’offerta: a una diminuzione dell’offerta (leggi numero dei Bitcoin sul mercato) a parità di domanda, si verifica nella maggior parte dei casi un aumento del prezzo. D’altronde a conferma di ciò vi sono i precedenti halving, l’ultimo dei quali datato al 2020, quando il valore della criptovaluta ha toccato il record di 69.000 dollari (novembre 2021, un anno dopo l’halving).

Ed ecco perché è il momento giusto per investire nelle criptovalute: in Italia la migliore piattaforma per il trading di criptovalute è eToro, attiva nel settore dal 2013 e con un’affidabilità e una semplicità d’uso di gran lunga superiore alla concorrenza.

I vantaggi di eToro per il trading di criptovalute

Se rientri nella folta lista di persone che in queste settimane ha deciso di investire nelle criptovalute, ecco perché eToro rappresenta la migliore soluzione disponibile nel nostro Paese:

affidabilità : da più di dieci anni la piattaforma eToro è attiva nel trading di criptovalute, periodo durante il quale non si sono mai verificati episodi dubbi, o nel peggiore dei casi furti di criptovalute, come invece è accaduto in altre piattaforme;

: da più di dieci anni la piattaforma eToro è attiva nel trading di criptovalute, periodo durante il quale non si sono mai verificati episodi dubbi, o nel peggiore dei casi furti di criptovalute, come invece è accaduto in altre piattaforme; trasparenza : le commissioni di eToro sono chiare fin dall’attivazione del contratto (1%), non esistono costi nascosti;

: le commissioni di eToro sono chiare fin dall’attivazione del contratto (1%), non esistono costi nascosti; privacy: eToro non condivide nessun dato personale dei suoi utenti con aziende di terze parti.

L’iscrizione alla piattaforma di eToro è gratuita. Una volta iscritto, puoi testare le tue strategie di trading con il conto demo oppure copiare le mosse dei migliori trader con la funzionalità CopyTrader.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



