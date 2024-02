Halving di Bitcoin: entra nel mondo delle criptovalute con la piattaforma giusta

L’halving di Bitcoin è ormai alle porte. Secondo le ultime stime, nella seconda metà di aprile – o al più tardi nei primi giorni di maggio – avrà luogo uno degli eventi più attesi quest’anno dagli utenti che sono già inseriti nel mondo delle criptovalute.

E molti che fino ad oggi sono rimasti fuori dall’universo crypto, stanno prendendo in seria considerazione di approfittare del momento favorevole per iniziare a fare trading, in modo da risparmiare sui futuri frazionamenti e approfittare del fermento registrato nelle ultime settimane. La cosa più importante è scegliere la piattaforma giusta, per evitare di andare incontro a spiacevoli situazioni: al momento in Italia la migliore è eToro, che vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel settore.

Perché scegliere eToro anziché un’altra piattaforma per iniziare il trading di criptovalute

Dal 2013, anno in cui è entrato nel mercato delle criptovalute, ad oggi eToro ha garantito un’affidabilità completa ai suoi utenti, guadagnandosi la fiducia di oltre 30 milioni di utenti che ora formano una delle community più grandi del settore.

Affidabilità unita a una facilità d’uso che porta eToro ai vertici della categoria. Questo grazie anche alle risorse gratuite offerte dalla sua Academy, grazie alle quali è possibile imparare a fare trading crypto partendo da zero.

Sempre riguardo a ciò, un ulteriore fiore all’occhiello della piattaforma è la funzionalità CopyTrader, che permette agli utenti che muovono i primi passi nel mondo delle criptovalute di studiare i migliori trader, copiare le loro mosse e i loro portafogli.

L’iscrizione a eToro è gratuita. Subito dopo l’apertura avrai accesso a un conto demo con 100.000 dollari virtuali, attraverso cui poter mettere in pratica gli insegnamenti delle risorse dell’Academy a costo zero.

