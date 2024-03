Halving di Bitcoin, manca sempre meno: ecco perché scegliere eToro

L’halving di Bitcoin si avvicina inesorabilmente. Uno degli eventi più attesi di quest’anno nel mondo delle criptovalute viene considerato come uno dei fattori principali per la corsa al rialzo della criptomoneta più importante al mondo.

Crescita che ormai è sotto gli occhi di tutti, confermata anche dal nuovo record sopra i 69 mila dollari registrato negli ultimi giorni. E proprio questo trend sta spingendo numerose persone a investire in criptovalute, approfittando del momento favorevole. A questo proposito, è fondamentale affidarsi alla piattaforma giusta: in Italia il punto di riferimento è eToro, vediamo perché.

Strumenti efficaci, commissioni trasparenti e funzionalità pratiche sono tra i punti cardine della piattaforma eToro, che in questo settore vanta un’esperienza di oltre dieci anni, un periodo durante il quale ha conquistato la fiducia di milioni di investitori in tutto il mondo, gli stessi che oggi compongono una cripto-community da 30 milioni di persone.

La community di eToro è uno dei principali punti di forza della piattaforma, consente infatti ai nuovi (e vecchi) utenti di trovare spunti, porre domande e copiare i portafogli di altri trader tramite l’opzione Copy Trading.

Riguardo a ciò, è comunque importante sottolineare che non costituisce in alcun modo consulenza in tema di investimenti, con il proprio capitale che rimane esposto a rischi e il valore degli investimenti che può aumentare così come diminuire.

Un ulteriore fiore all’occhiello è l’Academy di eToro, dove i neofiti possono trovare numerose risorse gratuite per prendere scelte di trading più consapevoli e perfezionare via via le proprie competenze. Le strategie apprese possono poi essere messe in pratica tramite il conto demo da 100.000 dollari virtuali disponibile dopo l’iscrizione alla piattaforma.

Quest’ultima è disponibile su questa pagina del sito ufficiale eToro e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero per essere portata a termine.

