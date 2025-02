Hosting per WordPress performante + dominio gratuito con Hostinger

Un piano hosting per WordPress performante è in grado di fare tutta la differenza di questo mondo. In molti, infatti, si domandano il motivo per cui il loro sito non è visibile nei motori di ricerca, trascurando del tutto l’importanza di un elemento importante come appunto lo spazio hosting.

Casi come quello di Hostinger, azienda specializzata nel web hosting e tra i punti di riferimento sia in Italia che all’estero, dimostrano invece quanto sia importante affidarsi ad un hosting WordPress veloce e allo stesso tempo affidabile, progettato per offrire prestazioni tali da scalare rapidamente la SERP di Google.

In questi giorni l’hosting WordPress di Hostinger è in offerta da 2,99 euro al mese, con due mesi extra in regalo. L’offerta include inoltre un dominio gratuito e la garanzia Soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni. E per chi ha già un sito, la migrazione dal vecchio hosting a quello nuovo è a costo zero.

Hosting per WordPress performante con Hostinger

Le prestazioni di livello superiore rispetto alla concorrenza sono uno dei principali punti di forza dell’hosting per siti WordPress di Hostinger. Performance ultra-rapide che si traducono in tempi di caricamento più rapidi delle pagine web, quindi in una migliore esperienza utente, e di conseguenza in una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca, che equivalgono al tempo stesso a tassi di conversione più elevati.

Per offrire tali prestazioni, Hostinger si serve in primis dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache, che hanno entrambi un impatto immediato sulla velocità del sito. Utilizza poi una CDN proprietaria, grazie alla quale è in grado di aumentare il punteggio di velocità del sito fino al 40%, con tanto di minimizzazione del codice, ottimizzazione automatica delle immagini e reindirizzamento del data center.

Infine, include l’abilitazione della cache degli oggetti, per una riduzione dei tempi di risposta del sito fino a tre volte, e l’utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/3 per una bassa latenza e un trasferimento dei dati più veloce.