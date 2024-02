HUAWEI Band 8 al nuovo MINIMO STORICO su Amazon: compralo al 24% in meno

Stai cercando un nuovo set di dispositivi mobili da portare sempre con te, dallo smartphone allo smartwatch? Ti proponiamo noi i device migliori in offerta su Amazon questo fine settimana! Oltre a Samsung Galaxy Z Flip5 al 20% in meno, sul portale fondato a Seattle puoi acquistare anche HUAWEI Band 8 al suo minimo storico: questo sconto del 24% è davvero imperdibile!

La smartband HUAWEI Band 8 è ottima a questo prezzo

Economica ma completa e duratura: questa è la smartband HUAWEI Band 8, caratterizzata da uno schermo AMOLED senza bordi da 1,7 pollici e un design che trasmette eleganza. Al suo interno si trovano una batteria capace di garantire fino a 2 settimane di autonomia, e una serie di sensori dedicati alla salute: potrai difatti tenere sotto controllo sonno, stress, ciclo mestruale e il cuore con pochi swipe!

Con l’applicazione HUAWEI Health, inoltre, puoi gestire le informazioni da mostrare negli oltre 10.000 quadranti personalizzati disponibili. Infine, la smartband include 100 modalità di allenamento liberamente selezionabili per osservare le tue performance durante l’attività fisica, che si tratti di nuoto o corsa, camminata o calcio.

Per accedere a questo ottimo dispositivo dovrai spendere solo 44,90 euro al posto dei 59 euro previsti di listino. L’offerta vale sulla versione colore Nero, ma anche sui modelli Rosa e Verde. Il pagamento può essere completato in 5 rate senza interessi, mentre la consegna della iterazione da noi riportata richiede l’attesa di un mese. Per le varianti Rosa e Verde la spedizione è prevista in una settimana circa.

