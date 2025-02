I costi del roaming sono solo un ricordo con questa eSIM

Durante una vacanza all’estero si devono prendere in considerazione i costi del roaming, che variano da operatore ad operatore. A meno che, ed è la soluzione più conveniente in questo caso, non si scelga di attivare una eSIM, grazie alla quale si può continuare a navigare in Internet anche fuori dall’Unione europea pagando una cifra irrisoria.

Tra i migliori servizi di eSIM oggi disponibili c’è Saily, un progetto relativamente recente che ha alle spalle Nord Security, azienda già nota a milioni di persone per app di successo come NordVPN e NordPass.

I punti di forza di Saily

Nonostante sia entrata soltanto di recente nel mercato dei servizi eSIM, Saily è riuscita a diventare un punto di riferimento per milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Il suo segreto? In primis le tariffe più competitive rispetto alla concorrenza.

Poniamo ad esempio di voler andare dieci giorni Turchia: i piani dati proposti per la nazione turca partono da 3,99 euro per 1 Giga, con una durata di sette giorni; se si ha la necessità di più Giga, si può optare per i piani della durata di 30 giorni da 3 Giga (6,99 euro), 5 Giga (9,99 euro), 10 Giga (15,99 euro) e 20 Giga (22,99 euro). Si tratta di prezzi nettamente inferiori rispetto alle tariffe proposte dagli altri fornitori di eSIM disponibili sul mercato.

C’è poi un discorso strettamente legato al know-how del team di Nord Security, con riferimento a NordVPN: gli utenti possono ad esempio mascherare la propria posizione tramite la funzionalità Posizione virtuale, ridurre il consumo di dati mobili e bloccare la pubblicità presente nei siti web.

Ulteriori vantaggi sono l’assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, la compatibilità sia con iOS che Android, la possibilità di ricaricare l’eSIM senza doverne installare una nuova, il supporto della lingua italiana e il servizio eSIM Business per le persone che viaggiano per lavoro.