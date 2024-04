I vantaggi di acquistare, vendere e gestire criptovalute con eToro

La scelta di entrare nel mercato delle criptovalute sta accomunando il percorso di diverse persone anche qui in Italia. D’altronde era impossibile che la crescita di Bitcoin, e a cascata delle altre crypto, passasse inosservata.

Quando però si decide di fare questo passo, ne va fatto uno altrettanto (se non più) importante: la scelta della piattaforma con cui acquistare, vendere e gestire i propri asset digitali. In Italia una delle migliori soluzioni è offerta da eToro, che offre ai suoi utenti numerosi vantaggi. Per conoscere quali sono continuate a leggere il prossimo capitolo.

Anzitutto va detto che eToro è una piattaforma sicura. lo dimostra la consolidata esperienza acquisita sul campo, essendo in attività dal lontano 2007 in qualità di broker affermato.

Durante questi anni è inoltre riuscita a guadagnare la fiducia di numerosi investitori. Oggi sono più di 30 milioni le persone che usano eToro, vale a dire la più grande community crypto presente al mondo.

Ciò rappresenta un enorme vantaggio per quanti sono alle prime armi, dal momento che hanno l’opportunità di scambiare opinioni e soprattutto vedere in azione i migliori trader presenti sul mercato.

Oltre a parlarci e studiarli, grazie alla funzionalità CopyTrading si possono perfino copiare in tutto e per tutto. A questo proposito è comunque importante sottolineare come tale opzione non rappresenti una consulenza di investimento.

La registrazione di un account eToro è gratuita. Al termine dell’iscrizione si ha accesso a un conto-demo da 100.000 dollari virtuali, che si può sfruttare per mettere in pratica le strategie imparate con le risorse gratuite dell’Acadamy di eToro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.