Il Black Friday di NordVPN è argento vivo: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni

Ciascun piano beneficia inoltre di tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 nov 2025
C’è Black Friday e Black Friday. Quello in casa NordVPN, ad esempio, è più rumoroso del solito: 74% di sconto su tutti i piani di due anni, più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto.

Ecco come si riposizionano i piani del popolare fornitore VPN con l’offerta del Black Friday:

  • Base: 2,99 euro al mese + 3 mesi extra (80,73 euro per i primi 27 mesi invece di 312,93 euro)
  • Plus: 3,89 euro al mese + 3 mesi extra (105,03 euro per i primi 27 mesi invece di 404,73 euro)
  • Ultimate: 6,39 euro al mese + 3 mesi extra (172,53 euro per i primi 27 mesi invece di 672,03 euro)
nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

E c’è piano e piano

Il piano Base di NordVPN basta al 99% delle persone, o almeno a tutte coloro che cercano un servizio di rete privata virtuale per navigare in anonimato e sbloccare la visione dei propri contenuti streaming preferiti. Con l’offerta in corso è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese.

Con il piano Plus ci si garantisce il medesimo servizio VPN del piano Base, oltre allo strumento proprietario Threat Protection Pro e un password manager affidabile. Il vero fiore all’occhiello è proprio il tool anti-malware Threat Protection Pro, in grado di bloccare l’accesso a siti web fraudolenti, gli annunci pubblicitari nelle pagine dei siti web e il download di eventuali malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet. Ora in offerta a 3,89 euro al mese grazie al 74% di sconto applicato da NordVPN.

A chiudere il cerchio è il piano Ultimate. Quest’ultimo include tutte le funzionalità dei due precedenti piani, a cui va ad aggiungere uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB dove conservare al sicuro i propri dati e file più importanti più l’assicurazione Cyber, una copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online. Costa 6,39 euro al mese per 24 mesi.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

