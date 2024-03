Il mouse per mancini di Logitech è una PERLA su Amazon (-54%)

Sei mancino/a e cerchi un mouse wireless di qualità? Il Logitech Signature M650 L è perfetto per le tue esigenze: design ergonomico, clic silenziosi, autonomia di due anni, tasti personalizzabili e… sconto del 54% (sul prezzo di listino). Sì, la periferica Bluetooth per mancini oggi costa solo 24,99 euro su Amazon, e la spedizione è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati Prime.

Il mouse Logitech per mancini è imperdibile con lo sconto Amazon del 54%

Il Logitech Signature M650 L Left è un mouse wireless ergonomico progettato specificamente per i mancini, con una forma sagomata che si adatta comodamente alla mano sinistra. Offre anche la possibilità di essere utilizzato ambidestri, grazie ai pulsanti laterali intercambiabili.

La forma del mouse è stata studiata per ridurre l’affaticamento della mano durante l’utilizzo prolungato. Il rivestimento in morbida gomma offre un grip sicuro e confortevole, mentre la rotellina di scorrimento è zigrinata per una migliore presa. Il mouse è abbastanza compatto da essere trasportato facilmente in una borsa per laptop o nello zaino.

Il M650 L è dotato di sei pulsanti: due pulsanti principali, una rotellina di scorrimento cliccabile, due pulsanti laterali e un pulsante DPI. I pulsanti laterali sono preconfigurati per la funzione “avanti” e “indietro” nella navigazione web, ma possono essere personalizzati tramite il software Logitech Options. Il pulsante DPI consente di regolare la sensibilità del sensore da 400 a 2000 DPI, per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo.

Il mouse si collega al computer tramite un ricevitore USB wireless a 2,4 GHz. Il ricevitore è di dimensioni molto ridotte e può essere alloggiato all’interno del mouse per un facile trasporto. Il mouse per mancini di Logitech è compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Linux.

La periferica, infine, è alimentata da una singola batteria AA che garantisce un’autonomia fino a 24 mesi. Il mouse è dotato di un indicatore di livello della batteria che avvisa quando è necessario sostituire la batteria.