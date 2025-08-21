Iliad e la sua offerta universale che accontenta tutti: ecco TOP 250 Plus

Una proposta che viene incontro sia a chi viaggia spesso all'estero sia agli studenti e a chi sta spesso fuori casa.
Quest’estate Iliad ha presentato TOP 250 Plus, la nuova offerta da 9,99 euro al mese per sempre che, viste le premesse, riesce ad accontentare tutti. Ora che settembre si avvicina, la proposta della compagnia telefonica francese torna di stretta attualità, tra chi sta per partire per le sue vacanze e chi invece tornerà a scuola o al lavoro.

TOP 250 Plus è un abito che sta bene a chiunque. Con i suoi 25 Giga extra in Europa è la migliore offerta possibile per chi sta pianificando una vacanza di una o più settimane nel Vecchio Continente, e allo stesso tempo con i suoi 250 Giga in 5G rappresenta la scelta ideale per gli studenti che trascorrono molte ore della giornata fuori casa e per chi lavora come pendolare.

L’offerta TOP 250 Plus nel dettaglio

Con TOP 250 Plus di Iliad si hanno 250 Giga in 5G per navigare liberamente e alla massima velocità in Italia, 25 Giga extra dedicati al roaming in Europa, più minuti e SMS illimitati. A questo proposito, Iliad propone chiamate senza limiti verso più di 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, Regno Unito, India, Perù, Polonia, Romania, Spagna, Francia, Germania, Austria e Nuova Zelanda.

Qualora i Giga dovessero terminare prima del rinnovo, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB, previo consenso. Sempre per quanto riguarda i Giga, Iliad chiarisce che il 5G è disponibile sui device compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. In caso contrario, la navigazione avverrà in 4G/4G+.

Tra le altre cose, TOP 250 Plus è anche compatibile con lo sconto di 4 euro al mese, anche questo per sempre, sull’offerta fibra di Iliad. Per beneficiare dello sconto è necessario attivare anche il pagamento automatico.

L’offerta TOP 250 Plus, alle condizioni appena descritte, è attivabile sul sito Iliad entro il 18 settembre 2025.

