Iliad Flash 150 con 11 Giga dedicati in roaming a 7,99 euro al mese

In casa Iliad c’è una nuova offerta: Flash 150 propone 150 Giga in Italia e 11 Giga in roaming nei Paesi Ue, più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre. I Giga per navigare in Internet sono in 4G/4G+, potendo fare affidamento su una delle reti migliori in assoluto in Italia sia in termini di velocità che di stabilità del segnale.

Tra i principali punti di forza di Iliad Flash 150 si annoverano il prezzo concorrenziale al di sotto della soglia psicologica dei 10 euro, gli 11 Giga dedicati in roaming all’interno dei Paesi Ue, più i minuti illimitati verso più di 60 destinazioni in tutto il mondo, tra cui USA, Canada, Brasile, Cina e Australia.

L’offerta Flash 150 di Iliad

Ecco cosa comprende la nuova offerta Flash 150:

150 Giga per connettersi a Internet in Italia;

11 Giga per connettersi in uno dei Paesi dell’Unione europea senza pagare costi extra per il roaming;

minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa

minuti illimitati verso più di 60 Paesi in tutto il mondo

I Giga dedicati in roaming sono disponibili in automatico non appena si arriva a destinazione, non c’è dunque bisogno di attivare un’opzione o una scheda a parte per beneficiare del traffico Internet in roaming gratuito. Oltre alla facilità di utilizzo, occorre menzionare anche la quantita proposta: mentre la maggiore parte delle altre offerte si spinge fino a un massimo di 7-8 Giga, Iliad supera il muro dei 10 Giga.

Inclusi nell’offerta Flash 150 anche le funzionalità Segreteria telefonica, Portabilità del numero, Controllo credito residuo, Piano tariffario, Nessuno scatto alla risposta, Mi richiami, Hotspot. In particolare, la navigazione in hotspot può tornare molto utile soprattutto quando ci si trova fuori casa, dal momento che permette di condividere i propri dati mobili su un altro dispositivo come può essere un PC o un tablet.