Iliad ha un regalo per i già clienti: 4 euro di sconto sulla fibra

I clienti mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese e il servizio di ricarica automatica attivo sono idonei a ricevere uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra. Nell’ambito di questa promozione, il costo di Iliad Fibra passa da 26,99 euro a 22,99 euro al mese per sempre.

Se non si ha un’offerta mobile Iliad attiva, si può sempre scegliere di attivare una tra le due offerte al momento compatibili con lo sconto sulla fibra: Giga 200 e Giga 250, disponibili a 9,99 euro e 11,99 euro al mese con rispettivamente 200 Giga e 250 Giga al mese più minuti e SMS illimitati.

Fibra FTTH, Wi-Fi 7 e minuti illimitati in Italia e verso numerosi Paesi all’estero

La fibra di Iliad di distingue dalla concorrenza prima di tutto per la sua velocità di connessione superiore alla media. Il merito è dell’utilizzo esclusivo della fibra FTTH, conosciuta da tutti come “la vera fibra”, quella cioè che arriva fino a casa al contrario della fibra FFTC che si ferma ben prima rispetto alla propria abitazione. Tradotto in numeri, la fibra dell’operatore francese riesce a raggiungere una velocità in download fino a 5 Gigabit al secondo, un valore notevole.

Alla velocità si unisce poi la stabilità e la copertura di rete grazie alla presenza del router iliadbox dotato della tecnologia Wi-Fi 7. Il dispositivo, fornito in comodato d’uso gratuito, garantisce la possibilità di giocare online, scaricare contenuti dal web, lavorare in smart working e guardare un film o una serie tv in streaming in contemporanea e da più dispositivi.

A tutto questo infine si aggiungono chiamate illimitate in Italia e verso numerosi Paesi internazionali, compresi Canada e Stati Uniti. Un’offerta a 360 gradi insomma, disponibile a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile Iliad con una linea attiva da almeno 9,99 euro al mese.