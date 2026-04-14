Iliad ha un regalo per i già clienti: 4 euro di sconto sulla fibra

L'offerta è valida per gli utenti che hanno attiva una linea mobile da almeno 9,99 al mese con il servizio di ricarica automatica.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 apr 2026
Iliad ha un regalo per i già clienti: 4 euro di sconto sulla fibra

I clienti mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese e il servizio di ricarica automatica attivo sono idonei a ricevere uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra. Nell’ambito di questa promozione, il costo di Iliad Fibra passa da 26,99 euro a 22,99 euro al mese per sempre.

Se non si ha un’offerta mobile Iliad attiva, si può sempre scegliere di attivare una tra le due offerte al momento compatibili con lo sconto sulla fibra: Giga 200 e Giga 250, disponibili a 9,99 euro e 11,99 euro al mese con rispettivamente 200 Giga e 250 Giga al mese più minuti e SMS illimitati.

Pagina offerta Iliad

iliad offerta fibra

Fibra FTTH, Wi-Fi 7 e minuti illimitati in Italia e verso numerosi Paesi all’estero

La fibra di Iliad di distingue dalla concorrenza prima di tutto per la sua velocità di connessione superiore alla media. Il merito è dell’utilizzo esclusivo della fibra FTTH, conosciuta da tutti come “la vera fibra”, quella cioè che arriva fino a casa al contrario della fibra FFTC che si ferma ben prima rispetto alla propria abitazione. Tradotto in numeri, la fibra dell’operatore francese riesce a raggiungere una velocità in download fino a 5 Gigabit al secondo, un valore notevole.

Alla velocità si unisce poi la stabilità e la copertura di rete grazie alla presenza del router iliadbox dotato della tecnologia Wi-Fi 7. Il dispositivo, fornito in comodato d’uso gratuito, garantisce la possibilità di giocare online, scaricare contenuti dal web, lavorare in smart working e guardare un film o una serie tv in streaming in contemporanea e da più dispositivi.

A tutto questo infine si aggiungono chiamate illimitate in Italia e verso numerosi Paesi internazionali, compresi Canada e Stati Uniti. Un’offerta a 360 gradi insomma, disponibile a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile Iliad con una linea attiva da almeno 9,99 euro al mese.

Pagina offerta Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Cloudflare lancia sicurezza post-quantum per un web più sicuro
Internet

Cloudflare lancia sicurezza post-quantum per un web più sicuro
Comandante Artemis II: abbiamo due Outlook a bordo e non funzionano!
Internet

Comandante Artemis II: abbiamo due Outlook a bordo e non funzionano!
ONLYOFFICE contro Nextcloud e IONOS: scontro aperto sulla AGPL
Internet

ONLYOFFICE contro Nextcloud e IONOS: scontro aperto sulla AGPL
eSIM Airalo: piani convenienti e affidabili per la prossima vacanza estiva
Offerte

eSIM Airalo: piani convenienti e affidabili per la prossima vacanza estiva
Link copiato negli appunti